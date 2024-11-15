В 22 года американский солдат получил 15 лет за измену 1 1061

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Юный Джек пошел в армию из патриотических соображений.

Юный Джек пошел в армию из патриотических соображений.

Разглашение секретной информации грозило Тейшейре пожизненным сроком.

В США обвиняемому в утечке секретных данных Пентагона о войне в Украине Джеку Тейшейре дали 15 лет, сообщает CNN со ссылкой на решение федерального судьи.

В марте стало известно, что военнослужащий Национальной гвардии заключил сделку со следствием и признал вину по шести пунктам обвинения, в том числе в умышленном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны. В обмен на это прокуроры согласились не обвинять Тейшейру в шпионаже, что грозило бы ему пожизненным сроком.

Об утечке документов Пентагона стало широко известно в начале апреля 2023 года, когда сразу несколько российских телеграм-каналов распространили файлы с информацией о войне в Украине.

Часть документов из всего слитого массива, как писала расследовательская группа Bellingcat, была посвящена вторжению России в Украину, другие файлы содержали подробный анализ потенциальной политики Великобритании в Южно-Китайском море и деятельности хуситов в Йемене. В еще одном документе говорилось, что разведывательное агентство "Моссад" поощряло протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом США узнали с помощью радиотехнической разведки в Израиле.

Тейшейра был арестован в апреле прошлого года по подозрению в причастности к утечке секретных документов. Он начал делиться секретной информацией еще в 2022 году в закрытом чате на платформе Discord.

