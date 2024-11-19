Baltijas balss logotype

Трогал переднюю часть брюк: власти Латвии заставят курьеров регистрироваться 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
ПВС.

ПВС.

Впредь курьеры по доставке еды в Латвии должны будут зарегистрироваться в Продовольственно–ветеринарной службе.

Контекст у этого новшества такой: недавно в соцсетях активно обсуждалось видео с курьерами Bolt Food, на котором было видно, как один из них копается в заказах, а другой трогает переднюю часть своих брюк. Эта публикация вызвала возмущение у многих пользователей.

После этих публикаций министр земледелия Арманд Краузе и генеральный директор ПВС Марис Балодис договорились о необходимости улучшения ситуации, чтобы компании гарантировали качество услуг и соблюдение гигиенических требований.

Отныне все курьеры для доставки еды должны будут быть зарегистрированы в ПВС. Как указывается, создание базы данных курьеров по доставке еды — это первый шаг, который делается для того, чтобы усилить надзор за ними.

Принятые меры генеральный директор ПВС Марис Балодис комментирует таким образом:

— Учитывая, что курьер доставляет упакованные продукты питания или продукты питания в заведение общественного питания, особых рисков для здоровья потребителей ранее не было выявлено. Однако опыт на данный момент показывает, что многое зависит от так называемого человеческого фактора, и в таких ситуациях мы как надзорная служба должны суметь как минимум найти лицо, причастное к доставке, и при необходимости привлечь его к ответственности".

Узнаем, сколько их

Как отмечает ПВС, специфика работы курьеров по доставке еды не предусматривает нахождения на конкретном месте работы и в определенное время, что фактически делает невозможным проверку этих курьеров, особенно если компании, с которыми они сотрудничают, также не в состоянии предоставить немедленную и четкую информацию об исполнителях данной услуги.

Создание базы данных курьеров позволит узнать, сколько таких курьеров в Латвии, а также предоставить полную информацию о каждом человеке, в том числе о том, как с ним связаться.

Что в итоге: все лица, которые намерены продолжать заниматься доставкой продуктов питания и продуктов питания конечному потребителю, должны заполнить форму заявки, после чего подать ее лично или в электронном виде в Продовольственно–ветеринарную службу.

Однако пока сроков для этой процедуры не называется.

Пищевики не в восторге

Руководитель платформы доставки еды и других товаров Bolt Food в Латвии Кристапс Пурвинскис уже публично отреагировал на требование регистрации. Он заявил, что это решение станет дополнительным бюрократическим бременем, не приносящим дополнительной пользы.

По его словам, компания и без этого уже сейчас может предоставить ответственным органам необходимую информацию о любом курьере.

В свою очередь, руководитель по коммуникациям северного региона платформы доставки еды и других товаров Wolt Пирет Пэрт отметила, что перед объявлением новых правил Wolt встречалась с представителями ПВС и обсуждала вопросы качества и безопасности доставки, а также соответствие компании требованиям. И на этой встрече регистрация курьеров в службе не упоминалась как немедленное обязательство.

Она указала, что компания запросила новую встречу с ПВС и Минземледелия, чтобы обсудить связанные вопросы и получить четкие рекомендации для обеспечения соответствия новым требованиям.

Что попало на видео

kurjer.png

Видео, которое привлекло широкое внимание пользователей, было снято 13 сентября 2024 года в Риге. Оно показывает двух курьеров по доставке еды, при этом видно, как один из них разбирает заказы и в один момент разрывает кулек, достает что–то оттуда и дает второму, в то время как тот трогает переднюю часть своих брюк. Видео вызвало множество эмоций и вопросов у комментаторов. И в частности:

"Они ведь могут распространять любую болезнь"; "Интересно, есть ли у этих людей медицинские книжки и проверяются ли их сумки и проходят ли дезинфекцию"; "Если заказывать еду, то только из ресторанов, которые сами доставляют, и ты знаешь, кто там работает".

#bolt
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
3
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    Насцать в вашу хрючевную доставку можно и с санкнижкой. Готовьте дома, мрази ленивые и ходите в магазины сами. Теперь ещё бурократов наплодят чтоб грозно следить, регестрировать, надзирать, регулировать этих разнощиков. Сами же, млять, воплями тупыми даёте основание дармоедам плодтится, увеличивая едоков бюджета. Не за дух же святой эти регуляторщики будут регулировать и явно не в сарае хладном на табуреточках и со счётами будут дела делатся... Вот так и разрастаются дармоеды. Сук, эти регуляции и бюрократия выжрет все.

    10
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео