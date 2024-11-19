Контекст у этого новшества такой: недавно в соцсетях активно обсуждалось видео с курьерами Bolt Food, на котором было видно, как один из них копается в заказах, а другой трогает переднюю часть своих брюк. Эта публикация вызвала возмущение у многих пользователей.

После этих публикаций министр земледелия Арманд Краузе и генеральный директор ПВС Марис Балодис договорились о необходимости улучшения ситуации, чтобы компании гарантировали качество услуг и соблюдение гигиенических требований.

Отныне все курьеры для доставки еды должны будут быть зарегистрированы в ПВС. Как указывается, создание базы данных курьеров по доставке еды — это первый шаг, который делается для того, чтобы усилить надзор за ними.

Принятые меры генеральный директор ПВС Марис Балодис комментирует таким образом:

— Учитывая, что курьер доставляет упакованные продукты питания или продукты питания в заведение общественного питания, особых рисков для здоровья потребителей ранее не было выявлено. Однако опыт на данный момент показывает, что многое зависит от так называемого человеческого фактора, и в таких ситуациях мы как надзорная служба должны суметь как минимум найти лицо, причастное к доставке, и при необходимости привлечь его к ответственности".

Узнаем, сколько их

Как отмечает ПВС, специфика работы курьеров по доставке еды не предусматривает нахождения на конкретном месте работы и в определенное время, что фактически делает невозможным проверку этих курьеров, особенно если компании, с которыми они сотрудничают, также не в состоянии предоставить немедленную и четкую информацию об исполнителях данной услуги.

Создание базы данных курьеров позволит узнать, сколько таких курьеров в Латвии, а также предоставить полную информацию о каждом человеке, в том числе о том, как с ним связаться.

Что в итоге: все лица, которые намерены продолжать заниматься доставкой продуктов питания и продуктов питания конечному потребителю, должны заполнить форму заявки, после чего подать ее лично или в электронном виде в Продовольственно–ветеринарную службу.

Однако пока сроков для этой процедуры не называется.

Пищевики не в восторге

Руководитель платформы доставки еды и других товаров Bolt Food в Латвии Кристапс Пурвинскис уже публично отреагировал на требование регистрации. Он заявил, что это решение станет дополнительным бюрократическим бременем, не приносящим дополнительной пользы.

По его словам, компания и без этого уже сейчас может предоставить ответственным органам необходимую информацию о любом курьере.

В свою очередь, руководитель по коммуникациям северного региона платформы доставки еды и других товаров Wolt Пирет Пэрт отметила, что перед объявлением новых правил Wolt встречалась с представителями ПВС и обсуждала вопросы качества и безопасности доставки, а также соответствие компании требованиям. И на этой встрече регистрация курьеров в службе не упоминалась как немедленное обязательство.

Она указала, что компания запросила новую встречу с ПВС и Минземледелия, чтобы обсудить связанные вопросы и получить четкие рекомендации для обеспечения соответствия новым требованиям.

Что попало на видео

Видео, которое привлекло широкое внимание пользователей, было снято 13 сентября 2024 года в Риге. Оно показывает двух курьеров по доставке еды, при этом видно, как один из них разбирает заказы и в один момент разрывает кулек, достает что–то оттуда и дает второму, в то время как тот трогает переднюю часть своих брюк. Видео вызвало множество эмоций и вопросов у комментаторов. И в частности:

"Они ведь могут распространять любую болезнь"; "Интересно, есть ли у этих людей медицинские книжки и проверяются ли их сумки и проходят ли дезинфекцию"; "Если заказывать еду, то только из ресторанов, которые сами доставляют, и ты знаешь, кто там работает".