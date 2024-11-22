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Чекисты отчитались об аресте гордости Конотопа 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.11.2024
BB.LV
Господин Гайдук был авторитетным спортсменом.

Господин Гайдук был авторитетным спортсменом.

57-летнего подданного ФРГ обвиняют в подрыве энергетики России.

ФСБ сообщила о задержании в Калининграде гражданина Германии Николая Гайдука по обвинению в подготовке диверсии на энергетических объектах. Как выяснило «Агентство», задержанный — тренер по греко-римской борьбе из украинского Конотопа. У него, вероятно, есть родственники в России.

Российская спецслужба сообщила, что жителя Гамбурга Гайдука задержали при въезде в Калининградскую область из Польши. По данным ФСБ, в его машине нашли поллитра жидкой взрывчатки. Силовики возбудили уголовное дело по статьям о теракте и контрабанде.

️По данным ФСБ, задание и компоненты Гайдук получил от другого жителя Гамбурга, украинца Александра Жорова. Также ФСБ утверждает, что Гайдук причастен ко взрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте. ️«Рен ТВ» опубликовал видео, на котором Гайдук говорит, что Жоров — его сослуживец, «подполковник одесской полиции в отставке» и работает на одну из украинских спецслужб. ️Других подробностей ФСБ не приводит.

️Как установило «Агентство», Гайдуку 57 лет, он выходец из Украины, долгое время жил в городе Конотоп Сумской области. Согласно его странице на «Одноклассниках», Гайдук служил в пограничных войсках еще в Советском Союзе. ️В Конотопе задержанный был тренером по греко-римской борьбе и вел YouTube-канал о тренировках. В 2015 году Гайдук публиковал вырезку из телевизионного репортажа, где его называли заслуженным тренером Украины. А во «ВКонтакте» в 2018 году он публиковал целый часовой фильм о своей тренерской карьере под заголовком «Гордость Конотопа, заслуженный тренер Украины Гайдук Виктор Викторович».

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    22-го ноября

    "Чекисты отчитались об аресте" - ФСБ имеет такое же отношение к ВЧК, как НКВД к Третьему Отделению или Отдельному корпусу жандармов Российской Империи, то есть никакого.

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