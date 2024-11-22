В Краславе задержали гражданина Украины, который перевозил пятерых мигрантов

В четверг, 21 ноября, пограничники задержали в Краславском районе гражданина Украины за перевозку лиц, незаконно пересекших государственную границу.

В ходе досмотра остановленного на трассе автомобиля Audi A4 Avant, водителем которого был гражданин Украины, выяснилось, что внутри автомобиля находились пять человек азиатского происхождения. У них не было проездных документов, действующих виз или видов на жительство, необходимых для нахождения в Латвийской Республике.

Пограничники начали уголовный процесс, который грозит нарушителю лишением свободы на срок до шести лет.