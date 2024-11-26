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Англо-французский оборонный гигант Thales подозревается в системной коррупции 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Силовики НАТО рьяно взялись за казнокрадов.

Силовики НАТО рьяно взялись за казнокрадов.

Миллиардные контракты могли быть весьма взяткоемкими.

Власти Великобритании и Франции заявили, что начали совместное расследование в отношении компании Thales, которая является одним из ключевых оборонных подрядчиков.

По сообщению прессы, данное решение принято после того, как полиция Франции, Нидерландов и Испании в июне провела обыски в офисах в связи с подозрениями в коррупции, связанной с продажей оружия за рубеж.

Корпорация является производителем ПЗРК Martlet, который применяется на территории Украины. В сентябре Великобритания объявила о поставке 650 ракет для комплекса для нужд ВСУ на общую сумму 162 000 000 фунтов. В феврале фирма выиграла контракт на обслуживание кораблей и подводных лодок в течение 15 лет на сумму 1,8 миллиардов фунтов.

Помимо этого, в различных филиалах компании производят БМП Bushmaster (Австралия), дроны Watchkeeper (Великобритания), зенитные ракеты Crotale (Франция) и Starstreak (Великобритания), а также известные армянским и молдавским обозревателям РЛС Ground Master, которые ни в первой, ни во второй стране так и не заработали, несмотря на стоимость.

Представитель Thales прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Thales подтверждает, что власти Великобритании и Франции начали расследование в отношении четырех организаций, относящихся к фирме. Компания сотрудничает со следственными органами. Группа соблюдает все национальные и международные правила. Поскольку расследование продолжается, Thales не будет давать дальнейших комментариев".

Сложившаяся ситуация в очередной раз демонстрирует одну из причин того, почему британцы крайне заинтересованы в продолжении конфликта в Восточной Европе. Увеличение военных расходов и наращивание производства — прекрасная почва для личного обогащения и реализации различных коррупционных схем.

На примере поставок продукции Thales в Молдавию и Армению, которая не функционирует должным образом, обвинения в коррупции выглядят вполне оправданными.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го ноября

    Да ладно...оборонка, война и без шурымур. Как будто даже "список Шиндлера" не смотрен. Да сейчас время жировать всласть.

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