«Там человек не просто зарезан...Там до неузнаваемости» - новые детали об убийстве в Сунтажи

Новость об убийстве, произошедшем под Сунтажи, потрясла жителей волости. По имеющейся информации, двое местных жителей избавились от третьего, однако полной ясности о мотиве преступления на данный момент нет, хотя есть версия, что мужчину убили с целью мести, поскольку имел место старый конфликт, передает Degpunkta.

В настоящее время на месте, где две недели назад было совершено жестокое убийство, царит тишина и покой. По словам местных жителей, в роковую ночь двое мужчин зашли в дом знакомого, где в итоге и был убит хозяин дома.

Сосед, забравший кота убитого, рассказал, что в Сунтажи проживают и убийцы. Со своей жертвой у них даже были дружеские отношения — они вместе ходили на рыбалку, иногда устраивали посиделки. Однако конфликты между мужчинами замечали еще летом.

В настоящее время основная версия того, почему было совершено преступление, — месть за какие-то старые разногласия. Однако сосед убитого считает, что это не могло быть правдой, поскольку мужчина был миролюбивым и не ввязывался в конфликты. Скорее всего, этот вариант киллеры придумали для того, чтобы хоть как-то оправдаться перед полицией.

«То, что люди пишут в Интернете о старых долгах… Это убийца придумал сам. Просто какой-то предлог. (..) Такому убийству нет оправдания. Там человек не просто зарезан...Там до неузнаваемости. (..) Сердце, легкие пробиты. Все порезано. Лицо до неузнаваемости. На похоронах даже гроб не открыли», - рассказывает сосед.

Как только правоохранители получили информацию о возможных виновниках, они начали поиск убийц, привлекая кинолога и служебную собаку. Преступников довольно быстро нашли – 15 ноября мужчины 1989 и 1974 годов рождения были задержаны.

«Следует отметить, что оба ранее уже были наказаны за различные преступления, в том числе направленные против здоровья людей», - утверждает представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Как рассказал сосед, несколько лет назад один из преступников ударил человека топором по голове, за что преступник также отбыл тюремное заключение. В целом лидер преступного тандема характеризуется как чрезмерно агрессивный, а его партнера могли принудить или убедить сотрудничать, чтобы ему не пришлось совершать преступление в одиночку.

Оба мужчины в настоящее время находятся под стражей в ожидании суда. Если будет доказано, что убийство действительно было совершено групповым и с особой жестокостью, возможно, речь будет идти о пожизненном заключении.