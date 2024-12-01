За один рейс из Африки можно было переправить 10 кг гашиша.

Разоблачена сеть преступников, которые использовали дроны для перевозки наркотиков. Эти аппараты изготавливали в Украине.

В Испании разоблачили преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки наркотиков между Марокко и Испанией. Об этом сообщает 24 Канал (Киев), ссылаясь на Национальную полицию Испании.

Беспилотники изготавливали в Украине, после чего доставляли в страну автомобильным транспортом для передачи преступным группировкам, действовавшим в районе Гибралтара и на Коста-дель-Соль.

Эти дроны могли перевозить до 10 килограммов гашиша за один рейс, а их дальность полета превышала 50 километров. В ходе операции правоохранители задержали 10 человек и провели шесть обысков в городах Альхесирас и Марбелья.

В то же время в Украине ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и Альфа-PVP.

Правоохранители ликвидировали наркокартель, который имел доход более 350 миллионов гривен в месяц.

В Тульчинском районе Винницкой области полиция провела обыски у местного жителя. У мужчины нашли, вероятно, законсервированный каннабис и мешок маковой соломы.