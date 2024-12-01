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Украинские беспилотники улетели с фронта в наркомафию 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.12.2024
BB.LV
Такой скандал совсем некстати для ВСУ.

Такой скандал совсем некстати для ВСУ.

За один рейс из Африки можно было переправить 10 кг гашиша.

Разоблачена сеть преступников, которые использовали дроны для перевозки наркотиков. Эти аппараты изготавливали в Украине.

В Испании разоблачили преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки наркотиков между Марокко и Испанией. Об этом сообщает 24 Канал (Киев), ссылаясь на Национальную полицию Испании.

Беспилотники изготавливали в Украине, после чего доставляли в страну автомобильным транспортом для передачи преступным группировкам, действовавшим в районе Гибралтара и на Коста-дель-Соль.

Эти дроны могли перевозить до 10 килограммов гашиша за один рейс, а их дальность полета превышала 50 километров. В ходе операции правоохранители задержали 10 человек и провели шесть обысков в городах Альхесирас и Марбелья.

В то же время в Украине ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и Альфа-PVP.

Правоохранители ликвидировали наркокартель, который имел доход более 350 миллионов гривен в месяц.

В Тульчинском районе Винницкой области полиция провела обыски у местного жителя. У мужчины нашли, вероятно, законсервированный каннабис и мешок маковой соломы.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    2-го декабря

    Не зря министр МИД Жабе призывала сброситься на дроны для Украины.

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