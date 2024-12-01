Выходные: на дороги Латвии выехали сильно пьяные автоводители

В субботу в Латвии было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали семь человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших были два пешехода и два велосипедиста.
В субботу полиция составила 432 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения было задержано 13 водителей автомобилей и мотоциклов, в том числе у семи концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, поэтому они привлечены к уголовной ответственности.
За превышение скорости были оштрафованы 168 водителей, за агрессивное вождение - один.
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