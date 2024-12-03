В понедельник из-за возгорания масла из общественного здания в Юрмале эвакуировались 580 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 13:32 поступил вызов на улицу Райня в Юрмале, где в столовой на первом этаже четырёхэтажного общественного здания горело масло на площади одного квадратного метра. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 580 человек. Пожар был ликвидирован до прибытия ГПСС. Пожарные проверили здание, проветрили помещения и завершили работы на месте происшествия.

Пожарные также выезжали на вызовы, связанные с возгоранием сарая, крыши гаража, теплицы, а также пищи, оставленной без присмотра, счётчика и мусора.

За прошедшие сутки в ГПСС получили 27 вызовов: шесть на тушение пожаров, 13 на проведение спасательных работ, а восемь вызовов оказались ложными.