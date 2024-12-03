Baltijas balss logotype

Из-за возгорания масла из общественного здания в Юрмале эвакуировались 580 человек 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.12.2024
BB.LV
Из-за возгорания масла из общественного здания в Юрмале эвакуировались 580 человек

В понедельник из-за возгорания масла из общественного здания в Юрмале эвакуировались 580 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 13:32 поступил вызов на улицу Райня в Юрмале, где в столовой на первом этаже четырёхэтажного общественного здания горело масло на площади одного квадратного метра. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 580 человек. Пожар был ликвидирован до прибытия ГПСС. Пожарные проверили здание, проветрили помещения и завершили работы на месте происшествия.

Пожарные также выезжали на вызовы, связанные с возгоранием сарая, крыши гаража, теплицы, а также пищи, оставленной без присмотра, счётчика и мусора.

За прошедшие сутки в ГПСС получили 27 вызовов: шесть на тушение пожаров, 13 на проведение спасательных работ, а восемь вызовов оказались ложными.

#пожар #юрмала #гпсс
0
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го декабря

    Чего то туплю, пытаясь вспомнить где это на райня хрючевальня в общественном 4-х этажном здании?🙄

    4
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео