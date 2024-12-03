Как в Риге угнали велосипед за 600 евро

На минувшей неделе полиция получила вызов на кражу дорогого велосипеда. Подробности у этого ЧП оказались поучительные.

Звонок поступил со двора дома на ул. Ластадияс (бывшая Маскавас) в Латгальском предместье Риги.

По прибытии на место происшествия полиция выяснила, что владелица велика узнала о краже, когда вернулась домой после долгого отсутствия.

То есть велосипед мог быть украден за последние семь дней из велосарая, расположенного во дворе многоквартирного дома — кража была совершена путем срезания велосипедного замка.

Что еще отметили стражи порядка: во дворе дома была оборудована камера видеонаблюдения, обращенная к стороне велосарая, но она не работает.

Хозяйка, естественно, была расстроена: ее красный женский горный велосипед был дорогим — несколько лет назад она купила его за 600 евро.

Заявление от пострадавшей женщины было принято. Велосипед объявлен в розыск. Что также отмечают сотрудники полиции: велосипед не был зарегистрирован в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

А вот сосед пострадавшей женщины, в свою очередь, пояснил стражам порядка: воры также срезали замок и с его велосипеда, но бросили его неподалеку. "Видимо, заметили наклейку ДБДД".