Как в Риге угнали велосипед за 600 евро

На минувшей неделе полиция получила вызов на кражу дорогого велосипеда. Подробности у этого ЧП оказались поучительные.
Звонок поступил со двора дома на ул. Ластадияс (бывшая Маскавас) в Латгальском предместье Риги.
По прибытии на место происшествия полиция выяснила, что владелица велика узнала о краже, когда вернулась домой после долгого отсутствия.
То есть велосипед мог быть украден за последние семь дней из велосарая, расположенного во дворе многоквартирного дома — кража была совершена путем срезания велосипедного замка.
Что еще отметили стражи порядка: во дворе дома была оборудована камера видеонаблюдения, обращенная к стороне велосарая, но она не работает.
Хозяйка, естественно, была расстроена: ее красный женский горный велосипед был дорогим — несколько лет назад она купила его за 600 евро.
Заявление от пострадавшей женщины было принято. Велосипед объявлен в розыск. Что также отмечают сотрудники полиции: велосипед не был зарегистрирован в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).
А вот сосед пострадавшей женщины, в свою очередь, пояснил стражам порядка: воры также срезали замок и с его велосипеда, но бросили его неподалеку. "Видимо, заметили наклейку ДБДД".
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