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Как в Риге угнали велосипед за 600 евро 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.12.2024
BB.LV
Как в Риге угнали велосипед за 600 евро

На минувшей неделе полиция получила вызов на кражу дорогого велосипеда. Подробности у этого ЧП оказались поучительные.

Звонок поступил со двора дома на ул. Ластадияс (бывшая Маскавас) в Латгальском предместье Риги.

По прибытии на место происшествия полиция выяснила, что владелица велика узнала о краже, когда вернулась домой после долгого отсутствия.

То есть велосипед мог быть украден за последние семь дней из велосарая, расположенного во дворе многоквартирного дома — кража была совершена путем срезания велосипедного замка.

Что еще отметили стражи порядка: во дворе дома была оборудована камера видеонаблюдения, обращенная к стороне велосарая, но она не работает.

Хозяйка, естественно, была расстроена: ее красный женский горный велосипед был дорогим — несколько лет назад она купила его за 600 евро.

Заявление от пострадавшей женщины было принято. Велосипед объявлен в розыск. Что также отмечают сотрудники полиции: велосипед не был зарегистрирован в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

А вот сосед пострадавшей женщины, в свою очередь, пояснил стражам порядка: воры также срезали замок и с его велосипеда, но бросили его неподалеку. "Видимо, заметили наклейку ДБДД".

#кража
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го декабря

    Скорей всего ляс бросилили не из за наклейки, а разглядели что это старый изношеный кал со сточеными шестерёнками и растянутой цепью, который даже на запчасти не годен.

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