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За что получила 6 лет сибирская журналистка Пономаренко 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.12.2024
BB.LV
Красавицу держат в застенках за смелую статью.

Красавицу держат в застенках за смелую статью.

46-летняя россиянка неоднократно жаловалась на издевательства над ней и другими заключенными.

Российскую журналистку и гражданскую активистку из Барнаула Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии общего режима за публикацию в телеграм-канале о последствиях удара российской армии по драмтеатру в Мариуполе весной 2022 года. На момент публикации у канала "Цензуры нет" было около полутора тысяч подписчиков. Официально российские власти отрицали, что нанесли удар по театру. По данным ОБСЕ, драмтеатр, где укрывались сотни мирных граждан, был разрушен именно российскими военными. Власти города заявляли о 300 погибших, по результатам журналистского расследования AP их могло быть в два раза больше.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Мария Пономаренко последовательно выступала против войны. Суд Барнаула признал Марию виновной по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил", то есть "фейках о российской армии". В "последнем слове" россиянка сказала, что не будет просить у суда снисхождения, поскольку никакого преступления не совершала.

В поле зрения региональных силовиков Мария Пономаренко попала задолго до начала войны. В 2020 году ее штрафовали за маску с надписью "Путина в отставку". Кроме этого, в отношении журналистки вели доследственную проверку по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В ноябре 2023-го, уже когда Пономаренко отбывала заключение, против нее возбудили новое уголовное дело о нанесении неопасного для здоровья вреда сотруднику колонии. Пономаренко уверяет, что она ни на кого не нападала. В сентябре 2024-го активистка объявила голодовку после того, как ее поместили в ШИЗО. Мария заявила о фальсификации выговоров, из-за которых ей ухудшили условия содержания.

Россиянка неоднократно жаловалась на издевательства над ней и другими заключенными в ИК-6 Шипуново. Она угрожала вскрыть вены в знак протеста против пыток. Статья о "фейках о российской армии" появилась в Уголовном кодексе России практически сразу после вторжения в Украину. Правозащитный центр "Мемориал" признал Марию Пономаренко политической заключенной.

Пономаренко Мария Николаевна родилась 5 сентября 1978 года, гражданка России, жительница Барнаула. Работала в сфере недвижимости, а также сотрудничала с электронным изданием RusNews в качестве журналиста. Общественный активист. Имеет двоих несовершеннолетних детей.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го декабря

    В Латвии женщину посадили, за то, что у нее в окне собственной квартиры увидели российский флаг. За Мариупольский театр в Латвии наверное расстреляли.

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