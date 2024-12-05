В этом году наблюдается небольшой рост уровня преступности – глава Госполиции

В этом году в Латвии наблюдается небольшой рост уровня преступности, сообщил в интервью передаче “Утренняя панорама” (LTV) начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

По оценке Рукса, число зафиксированных преступлений в этом году могло увеличиться на «два-три процента».

По его словам, выросло, например, количество краж из магазинов. Также полиции поступает больше сообщений о насильственных преступлениях, так как под влиянием различных кампаний люди стали меньше скрывать такие правонарушения и чаще готовы сообщать о них правоохранительным органам.