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Трагедия под Тукумсом: ковыряясь в снаряде времен войны, от мощного взрыва погиб мужчина 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
Трагедия под Тукумсом: ковыряясь в снаряде времен войны, от мощного взрыва погиб мужчина

Под Тукумсом произошло трагическое происшествие. Мужчина работал со снарядом военного времени в пристройке возле своего дома. Что-то пошло не так, снаряд взорвался, забрав жизнь человека.

Днем живущей неподалеку семье позвонила жена погибшего и кратко описала произошедшее, и они как можно скорее вернулись домой. Оперативные службы уже прибыли по адресу и оцепили территорию. Соседи провели вечер у вдовы и поддерживали женщину, как могли.

«Получилось так, что, по ее словам, он взорвался...Что-то ковырялся, не знаю, что он там делал в своем гараже. Взорвалось между ног, обе ноги оторваны выше колена, это ее слова, и рука оторвана. Она услышала взрыв, была в комнате, выбежала на улицу, увидела его... Он был еще жив, сказал, чтоб вызвала скорую», - рассказывает соседка.

Женщина побежала за телефоном и вызвала медиков. В это время дома также находились двое детей семьи. Соседи говорят, что, к счастью, никто из них не вышел на улицу и не увидел кровавых сцен.

«Она держала его, накладывала на ноги тряпки. Она видела, как он угасает. Он сказал - конец настал, живите счастливо. Он остался на ее руках, это ее слова. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть", - рассказывает соседка.

На место также приехала полиция и саперы. По словам местных жителей, в помещении нашли и другие снаряды. Соседка не знала об увлечении мужчины боеприпасами военного времени, но заметила, что у него есть металлоискатель.

Правоохранители не дают развернутых комментариев по поводу случившегося, сообщают лишь, что 42-летний мужчина погиб в результате взрыва снаряда военного времени, начат уголовный процесс.

Если вы обнаружите подозрительные, потенциально взрывоопасные предметы, следует немедленно обратиться в полицию. В целях собственной безопасности и безопасности других их нельзя трогать или перемещать ни при каких обстоятельствах.

#происшествия
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Слабоумие и отвага💪☠️

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