По дорогам Латвии массово колесят в стельку пьяные шоферы

За минувшие сутки Государственная полиция остановила на дорогах Латвии девятерых водителей автомобилей или мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, у семи из которых концентрация алкоголя в организме превысила полтора промилле, а еще один водитель сел за руль под воздействием наркотических веществ, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль не принадлежит нарушителю, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.

Два остановленных водителя транспортных средств, у которых концентрация алкоголя в организме была ниже 1,5 промилле, привлечены к административной ответственности.

За сутки в сфере дорожного движения Госполиция выявила 358 административных правонарушений, в том числе 176 случаев превышения разрешенной скорости движения.