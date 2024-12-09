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По дорогам Латвии массово колесят в стельку пьяные шоферы 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2024
LETA
По дорогам Латвии массово колесят в стельку пьяные шоферы
ФОТО: dreamstime

За минувшие сутки Государственная полиция остановила на дорогах Латвии девятерых водителей автомобилей или мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, у семи из которых концентрация алкоголя в организме превысила полтора промилле, а еще один водитель сел за руль под воздействием наркотических веществ, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль не принадлежит нарушителю, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.

Два остановленных водителя транспортных средств, у которых концентрация алкоголя в организме была ниже 1,5 промилле, привлечены к административной ответственности.

За сутки в сфере дорожного движения Госполиция выявила 358 административных правонарушений, в том числе 176 случаев превышения разрешенной скорости движения.

#пьяная езда
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Колесят, колесят, а аварии совершают трезвые. так кому они мешают, зачем их ловить? Штрафы емкие, разуть людей, или начальники требуют денег?

    8
    15
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    10-го декабря

    Ну, Дед, не скажи. По пьяни на авто это не то что на лясе. На велике хоть сам мордой приложишься и чёрт с тобой, сам дурак и сам пострадал. А вот авто-это корыто другой весовой категории. Там и пяток людишек разом можно давануть сидя в комфорте и тепле под музычку и пьяную икоту.

    6
    2
  • Д
    Дед
    Дед
    10-го декабря

    Димдимыч Серыйволкович. Я не о том, что можно ездить за рулем пьяным, я говорю, что правящие создают видимость борьбы за безопасность движения, тупые рейды, огромные, просто нереальные штрафы для населения, за мелкие правонарушения. Эти штрафы, просто заставляют людей бежать из Латвии, чем заплатить тысячи евро. Конфискации машин нарушают все правовые нормы, но только не в Латвии.

    4
    6
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    10-го декабря

    Ну, ок. Точку зрения поинял во внимание. Хотя, по собственным наблюдениям, народ у нас достаточно раззвездяист. Тут сложно найти меры воздействия, поднимающие ответственность. Вот и остаётся что штрафен, штрафен, штрафен...Если не доходит прежде через голову...🤔

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