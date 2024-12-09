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В Латгале задержаны украинцы, организовавшие масштабную перевозку мигрантов этой осенью 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
В Латгале задержаны украинцы, организовавшие масштабную перевозку мигрантов этой осенью

В минувшие выходные в Латгале были задержаны двое граждан Украины, которые, предположительно, организовали нелегальную перевозку мигрантов этой осенью, используя транспортные средства, имитирующие служебные автомобили Государственной полиции и Государственной пограничной охраны, сообщили агентству LETA в Погранохране.

Криминальный следственный отдел Даугавпилсского управления Погранохраны в ходе оперативных мероприятий задержал двоих граждан Украины в субботу на автодороге Даугавпилс-Резекне-Острово в Медумской волости Аугшдаугавского края. Задержанные считаются организаторами преступной группы, причастной к преступлениям 8 октября и 1 ноября, в ходе которых для перевозки мигрантов использовались транспортные средства с поддельной окраской, имитирующей идентификацию полиции и пограничной охраны, а также с дублированными номерами.

Лица задержаны в рамках ранее начатого уголовного дела по части 3 статьи 285.1 Уголовного закона за умышленное обеспечение лица возможностью нелегально находиться в Латвии, если такая возможность предоставлена более чем пяти лицам.

Ранее сообщалось, что 8 октября, в ходе интенсивной операции, включая введение специального плана «Ловушка» и непрерывное преследование от белорусско-латвийской государственной границы, Госполиция совместно с Погранохраной задержали 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков. Для преступной деятельности использовался автомобиль с поддельной окраской полиции и дублированными номерами.

Через три недели, 1 ноября, Погранохрана задержала 25 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые использовали автомобиль с поддельной окраской пограничной охраны и дублированными номерами.

#мигранты
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Всё укре как нибудь урвать. Хапануть кусок. Да пожирнее и быстрее....Что за люди...И страна у них коррупционный гадюшник уровня сомали.

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