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ЧП под Салдусом: водитель без прав и зимних шин сбил пешехода 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.12.2024
LETA
ЧП под Салдусом: водитель без прав и зимних шин сбил пешехода
ФОТО: dreamstime

В Салдусском крае в среду утром автомобиль сбил пожилого человека, сообщили в Государственной полиции.

В полицию поступила информация о том, что в Лутриньской волости Салдусского края автомобиль наехал на пешехода. По первоначальной информации, управлявший автомобилем "Volvo" мужчина наехал на пожилого человека, который передвигался по проезжей части дороги.

На месте происшествия также было установлено, что транспортное средство "Volvo" не было оборудовано шинами, предназначенными для езды в зимних условиях, а глубина протектора задней левой шины составляет 1,99 мм. Кроме того, водитель транспортного средства не имеет прав на управление транспортными средствами.

В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек и один погиб.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 390 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 152 о превышении скорости и пять - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один процесс об административных правонарушениях и пять уголовных процессов. Кроме того, в связи с подозрениями на управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ начаты два уголовных процесса.

#дтп
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го декабря

    Не ну зимние шины на асфальте без льда, а также отсутствие прав у человека, который умеет управлять машиной, допустим лишен, я думаю сильно усугубило аварию. Кто виноват, пешеход или водитель?

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