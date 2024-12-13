Скандал: предпринимателю в Латвии заблокировали счета за не уплаченный штраф в 50 евро

Несколько человек пожаловались в соцсетях на проблемы с коммуникацией с государством – люди узнают об относительно небольшом штрафе только после принятия против них жестких санкций.

У предпринимателя Яниса Ошлейса были заблокированы все банковские счета. Причина: муниципалитет Юрмалы уведомил его о штрафе в размере 50 евро только через официальный электронный адрес, при этом не отправив напоминание на обычный используемый им электронный адрес.

В итоге дело дошло до судебного исполнителя, который инициировал блокировку счетов, сообщает сам предприниматель на платформе "X".

О блокировке счетов Ошлейс узнал, пытаясь оплатить обед. Сначала он не понял, в чем дело, но позже выяснил, что причиной стал штраф за въезд в Юрмалу. Предприниматель признал нарушение, но выразил мнение, что все стороны могли бы действовать более человечно.

Как пишет Ошлейс, муниципалитет Юрмалы сообщил ему о штрафе только через портал "Latvija.lv" на официальный электронный адрес. Система отправки уведомлений на обычный e-mail не сработала, из-за чего уведомление осталось непрочитанным.

Позже муниципалитет передал дело судебному исполнителю Маре Кучинске, которая также использовала только официальный e-mail для связи. Судебный исполнитель взыскала штраф в размере 50 евро и 57 евро за свою работу, добившись блокировки счетов. Банкам потребовалось время, чтобы полностью заблокировать счета, а затем еще день, чтобы списать 107 евро и разблокировать карты.

Kā https://t.co/5SXQ05AP5h epastu nepārsūtīšanas neizdarība apvienojas ar Jūrmalas pašvaldības vēlmi bargi sodīt neuzmanīgus viesus un apdāvināt tiesu izpildītājus, un tiesu izpildītāju visatļautību, un visam pa virsu banku vienaldzība pret klientiem: pagājušo nedēļ man visi… — Janis Oslejs (@Oslejs) December 13, 2024

«О том, что счета заблокированы, а карты не работают, никто даже не удосужился меня уведомить... Мой вывод: система создана для издевательства над людьми, и всей цепочке — от Юрмалы до судебных исполнителей, банков и операторов официального e-mail — на это наплевать», — критикует систему Ошлейс.

Он задал несколько вопросов муниципалитету и судебному исполнителю, включая: почему нельзя было отправить напоминание обычной почтой или через систему CSDD вместе с ежегодным налогом на автомобиль, и как судебный исполнитель получил столь выгодный заказ на 57 евро «ни за что».

Он также выразил возмущение тем, что судебный исполнитель имеет право полностью блокировать все счета за столь незначительный штраф.

Скорее правило, чем исключение

После публикации истории Ошлейса пользователи сети стали делится своими историями.

Мастер: «Не только Юрмала такая. Я ошибся один раз в Старой Риге, ввел не туда информацию и получил штраф 40 евро. О нарушении и существовании штрафа не знал, так как письмо на почту не пришло. Рига приказала судебного исполнителю, она приказал банкам заблокировать все счета и карты, и я оказался в таком же положении. Для банков исполнение таких заказов = прибыль».

Гиртс Майор: «У меня недавно был идентичный случай»

В свою очередь Санта Сайле считает не адекватным штраф в 50 евро за неуплату 3 евро за въезд в Юрмалу. Штраф в итоге получается почти в 17 раз больше суммы, с которой ее высчитывают.