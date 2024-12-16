В Саулкрастском крае за пределами военного полигона был обнаружен, предположительно, учебный боеприпас, который повредил имущество третьего лица, сообщили агентству LETA в Национальных вооружённых силах Латвии.

По имеющимся данным, никто не пострадал.

Как рассказал владелец имущества телеканалу TV3, снаряд попал в хозяйственную постройку, находящуюся всего в нескольких метрах от жилого дома.

Снаряд пробил деревянную стену здания, повредив находившиеся внутри вещи, но взрыва не произошло.

Информация об инциденте поступила от Государственной полиции. По данному делу проводится расследование Военной полицией.

Дополнительную информация военные не предоставили, сообщив, что сначала будет проведено расследование.