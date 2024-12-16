В торговом центре «Akropole Rīga» в воскресенье была разграблена рождественская елка, сделанная из упаковок чипсов «Pringles», подтвердили представители торгового центра агентству LETA.

Они опровергли слухи, что это была организованная акция со стороны магазина.

В Государственной полиции сообщили, что по этому инциденту заявлений не поступало.

На фотографиях и видеозаписях, размещённых в социальных сетях, видно, как люди перелезают через ограждения, берут упаковки чипсов и даже залезают на конструкцию елки.

Инцидент произошел стихийно - люди буквально набросились на ёлку, "украшенную" коробками с чипсами в рекламных целях.

"Cilvēks ir kaut kas, kas jāpārvar." F.Nīče

С чего всё началось, сообщают очевидцы. Якобы кто-то из посетителей случайно зацепился за оградительную ленточку, ограждение упало и окружающие подумали, что доступ к бесплатным чипсам свободен.

Народ пошел лавиной на ёлку, сметая халявные чипсы с "веток". Подошедший охранник явно не мог справиться с потоком.

Комментаторы сообщали, что после разграбления нижних "веток", несколько молодых людей полезли на самый верх.

Кто-то недоумевал: "Ладно бы еще, неблагополучный контингент, но там была даже женщина в шубе с последним айфоном!"

