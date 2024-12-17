Умер олимпийский призер Айгар Фадеев

Дата публикации: 17.12.2024
Во вторник в возрасте 48 лет скончался латвийский спортсмен Айгар Фадеев, сообщили его родственники в социальной сети "Facebook".

Родившийся в 1975 году в Валке Айгар Фадеев трижды участвовал в Олимпийских играх — в 1996-м, 2000-м и 2004-м годах. В 1998-м завоевал «серебро» в ходьбе на 20 км на Чемпионате Европы, а в 2000-м — на своей второй олимпиаде, в Сиднее — занял второе место в ходьбе на 50 км. В том же году его признали лучшем спортсменом Латвии.

Фадеев был энтузиастом спортивной ходьбы, уже в статусе олимпийского медалиста до 2005 года проводил в Латвии ежегодный фестиваль по этому виду спорта. Закончив с ходьбой, он пробовал силы в марафонском беге и претендовал на квалификацию для участия в олимпийских играх 2008 года в Пекине.

После окончания карьеры Фадеев работал физиотерапевтом, в том числе с такими мировыми звездами, как баскетболист Коби Брайант.

