Народный суд Хошимина (Вьетнам) приговорил 39-летнего гражданина Латвии Айгарса Пливчса к 2 годам и 9 месяцам тюремного заключения за незаконное ростовщичество. Он был признан виновным в управлении тремя компаниями, которые выдавали быстрые кредиты через интернет-платформы под очень высокие высокие проценты - до 1379,7% в год.

Пливчс - сотрудник латвийской компании быстрых кредитов Sun Finance. В 2018 году его отправили во Вьетнам, где он управлял филиалом компании через несколько сайтов. Чтобы получить заём, нужно было только зарегистрироваться на сайте.

В апреле 2021 года житель Хошимина сообщил полиции, что одолжил на одном из этих сайтов миллион донгов (37 евро), а оказался должен 21 миллион (786 евро), причем коллекторы требовали у него долг настолько активно, что он опасался за свою жизнь. После этого полиция начала расследование.

Незаконные быстрые кредиты заработали компании около двухсот миллионов евро.