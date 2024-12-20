В преддверии рождественских и новогодних праздников Служба государственной безопасности (СГБ) настоятельно рекомендует жителям Латвии воздержаться от поездок в Россию или Беларусь, сообщила служба агентству LETA.

На этой неделе Министерство иностранных дел также напомнило жителям, что в период праздничных каникул не следует посещать эти страны, где из-за отсутствия верховенства закона любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинён и заключён под стражу.

СГБ обращает внимание на то, что, посещая эти страны, жители Латвии подвергают себя высокому риску шпионажа, вербовки и провокаций.

Служба установила, что спецслужбы России и Беларуси агрессивно используют возможность допросов и вербовки иностранных граждан на своей территории, где у них есть широкий простор для действий. СГБ подчёркивает, что сотрудники спецслужб этих стран не будут колебаться в использовании агрессивных и незаконных методов, чтобы принудить к сотрудничеству.

СГБ предупреждает, что у латвийских институтов есть ограниченные возможности для оказания помощи своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации в России или Беларуси.

Если всё же поездка в одну из этих стран неизбежна, служба советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нём содержится информация, связанная с работой или конфиденциального характера. На пограничных пунктах из телефона могут быть извлечены данные, а устройство может быть заражено шпионским ПО. Более безопасным вариантом будет использовать телефон с предоплаченной SIM-картой, от которого можно избавиться после поездки. Также не рекомендуется брать с собой ноутбуки, флеш-накопители и другие носители данных.

Идентификация потенциальных целей для вербовки начинается уже на пограничных пунктах, где представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать другие прикрытия, включая сотрудников правоохранительных органов или других учреждений России и Беларуси. Кроме того, важную для них информацию представители спецслужб могут получить даже во время обычной беседы, отмечает СГБ.

В случае подозрения на контакт с представителем спецслужбы России или Беларуси СГБ призывает сообщить об этом, позвонив на круглосуточный телефон службы 67208964 или написав на электронную почту [email protected]. СГБ гарантирует конфиденциальность информатора.