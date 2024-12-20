За 11 месяцев этого года сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) на таможенных постах в результате проверок запретили применение таможенных процедур для 2854 грузов, связанных с нарушением санкций против России и Беларуси, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Служба отметила, что в 2023 году за 12 месяцев применение таможенных процедур было запрещено для 2175 грузов.

В этом году было предотвращено вывоз 2510 грузов, подпадающих под санкции, из Европейского союза (ЕС) и ввоз 344 грузов из России и Беларуси.

За 11 месяцев 2023 года Налоговая и таможенная полиция СГД на основе материалов, представленных Таможенным управлением, начала 122 уголовных процессов, а с февраля 2022 года — 383.

На таможенных пунктах на границе Латвии с Беларусью и Россией (в Терехово, Гребнёво и Патерниеках) в 2024 году физическим лицам было запрещено перемещение санкционных товаров в следующих случаях: алкогольные напитки — 4017 раз (3147 раз за 11 месяцев 2023 года), сигареты — 24 056 раз (21 549 раз за тот же период прошлого года), топливо — 1052 раза (1622 раза в прошлом году), наличные деньги — 1109 раз (2327 раз в 2023 году).

СГД уточняет, что в большинстве случаев небольшое количество сигарет или алкогольных напитков обнаруживается при проверке грузовых транспортных средств, чаще всего в личных вещах водителей, которые в основном являются гражданами других стран.

Жители Латвии, въезжая в страну, ввозили санкционные акцизные товары в 8% случаев. По данным СГД, объём перемещаемых акцизных товаров обычно небольшой: от 10 до 200 сигарет, от 0,2 до 2 литров алкогольных напитков, от 10 до 80 литров топлива. Санкционные акцизные товары, такие как сигареты, табак и алкоголь, подлежат уничтожению упрощённым способом: сигареты выбрасываются, алкоголь выливается, а автомобили с топливом возвращаются обратно в Беларусь или Россию.

Физические лица также пытаются ввозить или вывозить другие санкционные товары, такие как транспортные средства, автозапчасти, ручные инструменты, хозяйственные товары, косметику, одежду, обувь и другие предметы. Однако статистика по этим видам санкционных товаров не ведётся.

В рамках контроля санкционных грузов в этом году чаще всего запрещался вывоз из ЕС транспортных средств (новых легковых автомобилей, грузовиков, прицепов), запчастей для техники, электроустройств, изделий из железа или стали, пластмассы, срезанных цветов, цветочных луковиц и других товаров.

Также запрещались к ввозу в ЕС такие товары, как механические устройства и их запчасти, запчасти для автомобилей, электроустройства, пластмассовые изделия, мебель, одежда, изделия из каучука, вычислительная техника, различные изделия из обычных металлов, парфюмерия и другие товары.