Число пьяных водителей не иссякает, их ловят десятками 1 1048

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.12.2024
LETA
Изображение к статье: Число пьяных водителей не иссякает, их ловят десятками
ФОТО: LETA

В среду Государственная полиция проверила около 7000 водителей транспортных средств, среди которых выявила 20 человек, севших за руль в состоянии опьянения, сообщили в полиции.

У шести задержанных водителей концентрация алкоголя составляла от 0,5 до 1 промилле, у двух - от 1 до 1,5 промилле, а 11 водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле.

За прошедшие сутки больше всего водителей было проверено в Рижском регионе - 4626, а больше всего нетрезвых водителей было выявлено в Видземе.

В преддверии праздников и в праздничные выходные с 20 по 26 декабря Государственная полиция проверила по всей Латвии 23 618 водителей, выявив 85 человек в состоянии опьянения и четырех под воздействием наркотиков.

Больше всего нетрезвых водителей было в возрастной группе от 31 до 50 лет, а меньше всего - в возрастной группе до 30 лет.

Григорий Антонов
Оставить комментарий

(1)

