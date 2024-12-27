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Неприятные кадры! От охотничьей собаки под Лудзой осталась только голова 2 5431

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
Неприятные кадры! От охотничьей собаки под Лудзой осталась только голова

Утро 10 декабря было обычным охотничьим днем для охотников в окрестностях Криванды под Лудзой, пока стая волков в несколько мгновений не разорвала на части их западносибирскую лайку. От собаки остались только голова и правая передняя лапа, сообщает Medibam.lv.

Как рассказал в телефонном интервью представитель охотничьего коллектива SIA «Latgales medību saimniecība», волков на границе с Россией очень много, но, похоже, ответственные чиновники не уделяют этому серьезного внимания. Их волнует благополучие волков, а не народа Латвии и его экономические интересы. Пограничники говорят, что по границе Латвии ходит множество волков, по 15 в каждой стае.

Шла охота. Норвежские элкхунды шли по следам кабана, а западносибирская лайка пошла по следам лося. В кабана стреляли. В свою очередь, сигнал GPS лайки Бони на короткое время пропал. Когда его снова удалось обнаружить, прибор показал, что собака находилась рядом. Все длилось не более часа.

Охотники отправились на сигнал. Когда они добрались до места нахождения собаки, они увидели, что от их верного помощника осталась только голова, правая передняя лапа и кусок кожи. Собаку буквально растерзали и съели почти полностью…

Это сделала стая волков, которую совершенно не потревожила охота и стрельба, происходящие совсем рядом.

Не так давно в относительно близлежащем населенном пункте разорвали трех собак.

ВНИМАНИЕ: кадры ниже не для слабонервных!

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Неужели невозможно ограничить агрессию волков? Неужели действительно нужно ждать, пока волки начнут преследовать собак? Вот вопросы, которые требуют срочного решения!

По данным на 18 декабря, в этом году было убито 294 волка. Следовательно, охота на волка в этом охотничьем сезоне разрешена отныне только по заявлениям, по согласованию с Государственной лесной службой.

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#животные #охота
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го декабря

    Кросота. Жаль что псину, а не этих убийц по развлечению (для меня охотники, охотящиеся ради развлечения, когда магазины полны мясной жратвы-всегда конченые мрази). То что волков много-есть кормовая база У вас же там ачс у кабанов свирепствует Вот и естественные контролёры.

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  • JD
    Janis Dombris
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го декабря

    Вот и вторая причина ненавидеть охотников, отпустили пса на убой, действительно, лучшеб этим охотнак очко порвали на части, жалко собаку.

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