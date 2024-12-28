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Страх ходить ночью по Риге: рижан попытаются успокоить по итальянской схеме 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.12.2024
BB.LV
Страх ходить ночью по Риге: рижан попытаются успокоить по итальянской схеме

В Риге будут разработаны решения для повышения чувства безопасности населения в вечернее и ночное время, сообщили в Рижской думе.

Как рассказали в муниципалитете, Рига начала участие в проекте Европейского Союза по повышению чувства безопасности местных жителей в общественных пространствах в тёмное время суток.

Пилотной территорией проекта выбран самый населённый район Риги с 52 000 жителей — Пурвциемс.

Итальянский город Турин разработал методологию, которая позволяет повысить чувство безопасности в густо застроенных и населённых районах в тёмное время суток. Турин поделится своим методами, а страны-участницы проекта — Латвия, Румыния, Испания и Португалия — на их основе создадут конкретные планы действий для своих пилотных территорий.

В думе пояснили, что Пурвциемс характеризуется застройкой эпохи Советского Союза, слаборазвитой общественной инфраструктурой, проживанием людей разных национальностей и низким уровнем участия жителей в общественной жизни.

Учитывая, что подобные микрорайоны советской эпохи есть и в других местах, разработанные в рамках проекта методы и решения для повышения безопасности смогут быть применены в других районах и городах.

Исполнителем проекта в Риге является Центр жителей рижских микрорайонов. В ноябре его представители уже летали за опытом в Турин.

В Пурвциемсе планируется определить, где нужно установить дополнительное освещение или усилить присутствие муниципальной полиции.

По словам представителей Рижской думы, одной из запланированных на 2025 год инициатив по вовлечению жителей станут ознакомительные прогулки с жителями Пурвциемса. Во время этих прогулок жители смогут рассказать о своих потребностях и ощущениях, находясь в общественном пространстве в тёмное время суток.

Проект продлится до августа 2026 года. Общий бюджет составляет 93 612 евро, из которых 74 889 евро финансируются Европейским Союзом.

#рига #полиция
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го декабря

    Тест роршиха ещё показать не забудте, ну этим, паникёрам. И спросите, почему им кажется в изображении маньяк, педофил, наркоман и насильник...Народец стал мелковат. Раньше, в 80-х, 90-х в каугури в часа 2-3 ночи можно было получить в рыло, особенно у питейных-рыгальных заведений. Сейчас же спокойнойно прётся какая нибудь малолетка, ковыряясь по ходу в своём смарте. Тётки всякие толстожопые с визжащими шавочками...Лепота...стадо жуёт травку. Прыгает тряся ножками...Если придёт волчара, придётся убегать впереди собственного визга ужаса. Потому что соевые. Незнаете борьбы за жизнь и себя.

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