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Латвийская полиция провела массовую облаву на пьяных автоводителей 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2024
LETA
Латвийская полиция провела массовую облаву на пьяных автоводителей
ФОТО: LETA

Вчера Государственная полиция проверила на дорогах Латвии 9 463 водителей, выявив десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух, употреблявших наркотические вещества.

Из остановленных водителей у двоих концентрация алкоголя составляла от 0,5 до 1 промилле, у двоих - от 1 до 1,5 промилле, а у шестерых - более 1,5 промилле, что влечет за собой уголовную ответственность и конфискацию транспортного средства или взыскание денежной суммы, соответствующей его стоимости.

Наибольшее количество нетрезвых водителей в субботу было зафиксировано в Рижском регионе - шесть пьяных и один водитель после употребления наркотиков. В Латгальском регионе, напротив, не было выявлено ни одного нетрезвого водителя автомобиля или мотоцикла.

Государственная полиция продолжит усиленные меры по контролю за дорожным движением по всей Латвии до 2 января.

#пьяная езда
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    29-го декабря

    10000 раз полиция нарушила закон, чтобы поймать 7 не трезвых, они вообще адекватны?

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