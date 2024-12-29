Латвийская полиция провела массовую облаву на пьяных автоводителей

Вчера Государственная полиция проверила на дорогах Латвии 9 463 водителей, выявив десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух, употреблявших наркотические вещества.

Из остановленных водителей у двоих концентрация алкоголя составляла от 0,5 до 1 промилле, у двоих - от 1 до 1,5 промилле, а у шестерых - более 1,5 промилле, что влечет за собой уголовную ответственность и конфискацию транспортного средства или взыскание денежной суммы, соответствующей его стоимости.

Наибольшее количество нетрезвых водителей в субботу было зафиксировано в Рижском регионе - шесть пьяных и один водитель после употребления наркотиков. В Латгальском регионе, напротив, не было выявлено ни одного нетрезвого водителя автомобиля или мотоцикла.

Государственная полиция продолжит усиленные меры по контролю за дорожным движением по всей Латвии до 2 января.