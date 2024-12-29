Baltijas balss logotype

В Риге провели облаву на мигрантов. Результат удивил даже столичные власти 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
В Риге провели облаву на мигрантов. Результат удивил даже столичные власти

В передаче TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā», обсуждая меры контроля за иммигрантами в Риге, заместитель председателя Рижской думы Линда Озола сообщила, что Государственная пограничная служба в 2024 году проверила 146 предприятий в столице на соблюдение требований Закона об иммиграции. Об этом пишет LA.LV.

По словам Озолы, в Риге пограничная служба в этом году выявила 30 нарушений в разделе «трудовая занятость». «Также проверялась часть гостиниц и хостелов, где было обнаружено 26 нарушений: либо срок действия виз истёк, либо у людей вообще не было легальных документов на пребывание», — добавила она.

Пограничники проверяли и строительные объекты. В эфире передачи TV24 Линда Озола признала: «На стройках также работают люди, у которых нет легальных документов на пребывание в Латвии. В 2024 году в Риге было выявлено 81 такое нарушение. Эти цифры на самом деле довольно впечатляющие. Я говорю о Риге, но думаю, что было бы интересно услышать от пограничной службы информацию о ситуации по всей Латвии. Считаю, что есть основания для строгого контроля и в дальнейшем, а это означает, что пограничной службе необходимы человеческие ресурсы, чтобы выполнять эту работу».

#мигранты
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
18
12

Комментарии (4)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го декабря

    Миша, дурак тут видимо ты... Они пособие получают с пол твоей зарплаты. Сними очки розовые , полудурок!

    1
    2
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го декабря

    Их и по Риге в разы больше, плохо работаете товарищи. Сейчас пройдись по городу, в любое время, с каждого угла черныш вылезет. Один сюда приехал(непонятно как) и через пару месяцев всю свою семью тащит, а нам и так уже есть нечего,зарплаты копеечные и прочие радости жизни, а вы их всё тащите и тащите сюда, когда это кончится уже наконец, я не говорю про украинцев, там война дело понятное, а что тут делают индусы, пакистанцы всякие таджики с узбеками, вот в этом вопрос. Готов поспорить, при серьёзном взятие ситуации в свои руки, вы за сутки их будете сотнями вылавливать. А то что вы тут продемонстрировали, эти цифры просто курам на смех! Первое время они ещё как-то нормально себе вели, а сейчас посмотришь ездят по проезжей части на своих велосипедах с приличной скоростью, алкоголь покупают орут ходят, хотите как во Франции, чтобы они инициативу в свои руки брать начали и свои диаспоры тут создавать, уж поверьте вам в таком случае мало не покажется! Прекращайте этот бардак, дайте своим гражданам нормальные заработки и пенсии с пособием на детей, строите социальное жильё для семей с детьми и малоимущих,а не коттеджи и новостройки для буржуев. Думайте о своём народе а не о б этих гостях с солнечной Азии. Они тут лучше чем мы живут, мы те кто всю жизнь тут живёт и налоги платит. Укрепите границы и начинайте головой думать. Вы говорите вам на границе народу не хватает (а вы сами запросы видели что вы от кандидатов требуете?) Степени и тд, это по вашему нормально,всё что-то происходит?!!!

    20
    2
  • М
    Михаил
    Иннокентий Сидоров
    29-го декабря

    ты дурак, дядя.. эти мигранты работают на самых низкооплачиваемых работах которые только есть, на которых бараны, вроде тебя, не желают идти, и они создают прибавочную стоимость. Твоя мечта это латвия - государство чиновников? Но они только жрут. По многим показателям, латвия сейчас самая отсталая из постсоветских стран Восточной Европы.

    7
    4
  • JL
    Janina LV
    29-го декабря

    Хочу спросить у Линды Озолы, неужели у нее нет других обязанностей перед жителями столицы? Зачем создавать имитацию работы Рижской думы. Сколько на это было потрачено ресурсов, времени и в какую сумму обошлось это для налогоплательщика? Что такое для населения столицы 600 тысяч, 81 незаконный мигрант? 30 нарушений на предприятиях за целый год!

    42
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео