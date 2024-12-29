В Риге провели облаву на мигрантов. Результат удивил даже столичные власти

В передаче TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā», обсуждая меры контроля за иммигрантами в Риге, заместитель председателя Рижской думы Линда Озола сообщила, что Государственная пограничная служба в 2024 году проверила 146 предприятий в столице на соблюдение требований Закона об иммиграции. Об этом пишет LA.LV .

По словам Озолы, в Риге пограничная служба в этом году выявила 30 нарушений в разделе «трудовая занятость». «Также проверялась часть гостиниц и хостелов, где было обнаружено 26 нарушений: либо срок действия виз истёк, либо у людей вообще не было легальных документов на пребывание», — добавила она.

Пограничники проверяли и строительные объекты. В эфире передачи TV24 Линда Озола признала: «На стройках также работают люди, у которых нет легальных документов на пребывание в Латвии. В 2024 году в Риге было выявлено 81 такое нарушение. Эти цифры на самом деле довольно впечатляющие. Я говорю о Риге, но думаю, что было бы интересно услышать от пограничной службы информацию о ситуации по всей Латвии. Считаю, что есть основания для строгого контроля и в дальнейшем, а это означает, что пограничной службе необходимы человеческие ресурсы, чтобы выполнять эту работу».