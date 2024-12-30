У дорожной полиции Латвии - очередной улов водителей подшофе

В воскресенье в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали четыре человека.

Всего в воскресенье в стране было зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлен 361 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 163 - за превышение скорости.

Задержано шесть водителей в состоянии опьянения, во всех случаях начаты уголовные процессы. Также задержано двое водителей в состоянии наркотического опьянения.