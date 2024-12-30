У дорожной полиции Латвии - очередной улов водителей подшофе

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В воскресенье в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали четыре человека.
Всего в воскресенье в стране было зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия.
Оформлен 361 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 163 - за превышение скорости.
Задержано шесть водителей в состоянии опьянения, во всех случаях начаты уголовные процессы. Также задержано двое водителей в состоянии наркотического опьянения.
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