Салют в неправильное время: Рижская муниципальная полиция отчиталась за новогоднюю ночь

В канун Нового года с 22:00 до 23:30 полиция Рижского самоуправлеия получила 18 сообщений об использовании пиротехнических устройств, однако нарушений не констатировала, сообщило в самоуправлении.

Как сообщалось, с учетом того, что в канун Нового года, когда отдельные жители встречают Новый год по московскому времени - в 23 часа по латвийскому времени - и нередко при этом отмечаются случаи восхваления напавшего на Украину государства-агрессора, самоуправление призывало сообщать о таких случаях в полицию.