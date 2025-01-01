Baltijas balss logotype

Салют в неправильное время: Рижская муниципальная полиция отчиталась за новогоднюю ночь 6

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Салют в неправильное время: Рижская муниципальная полиция отчиталась за новогоднюю ночь

В канун Нового года с 22:00 до 23:30 полиция Рижского самоуправлеия получила 18 сообщений об использовании пиротехнических устройств, однако нарушений не констатировала, сообщило в самоуправлении.

Как сообщалось, с учетом того, что в канун Нового года, когда отдельные жители встречают Новый год по московскому времени - в 23 часа по латвийскому времени - и нередко при этом отмечаются случаи восхваления напавшего на Украину государства-агрессора, самоуправление призывало сообщать о таких случаях в полицию.

3
65

Комментарии (6)

  • VS
    Vad Sorry
    2-го января

    Какое право в демократическом государстве запретить что то без причин?какое право запрещать свободно мыслить или делать то что хочется?

    40
    0
  • VS
    Vad Sorry
    Vad Sorry
    2-го января

    Какое право в демократическом государстве запретить что то без причин?какое право запрещать свободно мыслить или делать то что хочется? почему я ни могу салют запустить и вообще как это связанно с Россией? Какая связь? У васс вообще с головой ок? Посылать дроны убивать людей это нормально?

    35
    0
  • VS
    Vad Sorry
    2-го января

    Какое право в демократическом государстве запретить что то без причин?

    12
    0
  • VS
    Vad Sorry
    2-го января

    Салют в неправильный день или ночь? Вы серьезно? Есть какие то законы запрещающие в Новый год салюты?

    38
    1
  • Д
    Дед
    1-го января

    Какая связь между салютом на Новый год и восхвалением агрессора? Кстати, салютов после 23, было море. Я думаю люди выразили свой протест глупости государства и чинуш придумавших этот маразм.

    13
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    Дед
    1-го января

    да многие и до 11 стреляли. У некоторых людей дети и они идут спать раньше. Или застолье с гостями не затягивают до 12 и наслаждаются своим фейерверком раньше. Причин хватает.

    4
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео