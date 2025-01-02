У остановки «Туриба» в Риге столкнулись поезд и автомобиль с иностранцами

В Риге произошло страшное столкновение легкового автомобиля и грузового поезда. Двое иностранцев не успели пересечь железнодорожный переезд возле остановки «Туриба» и столкнулись с локомотивом поезда, передает Degpunkta.

На видеозаписи, снятой очевидцем, видно, как спасатели с помощью гидроинструментов пытаются освободить водителя из салона раздавленного ударом автомобиля. В нескольких метрах медики также заняты оказанием необходимой помощи водителю и пассажиру, которым, судя по всему, удалось выбраться из автомобиля.

По неофициальной информации, двое пострадавших являются иностранцами и работают курьерами по доставке еды в столице. Также неофициальные источники сообщают, что именно пассажир получил более серьезные травмы, потеряв глаз. Необычный ночной шум разбудил и жителей близлежащего квартала, живущих возле автобусной остановки «Туриба».

«Я вышла и увидела, что съехались все службы. Все это затянулось часа на два, потому что в час ночи я вышла с собакой, а они все еще были здесь», - говорит одна из местных жительниц.

Основательно смятый автомобиль «Huyndai» после столкновения стоял на стоянке на пересечении улиц Ливциема и Эбельмуйжас. На наличие разбитого автомобиля обратили внимание и жители микрорайона Зиепниеккалнс. Говоря об обстоятельствах происшествия, представитель «Латвияс дзелзцельш» Агнесе Лиците рассказала журналистам, что водитель, приближаясь к переезду, не заметил на светофоре красный сигнал, запрещающий движение, и врезался в локомотив грузового поезда. Состав направлялся из Риги в соседнюю страну.

«Это был литовский перевозчик «LTG Cargo». Машинист заметил приближающийся к переезду автомобиль, который, не останавливаясь, пересек пути. Конечно, он применил так называемое экстренное торможение, но несмотря на то, что скорость поезда была не очень большой – около 30 километров в час – предотвратить это столкновение не удалось. И через короткое время эту машину сбило с рельсов. Конечно, вызывали экстренные службы – и скорую, и полицию», - поделилась Лиците.

Агнесе Лиците говорит, что в результате столкновения поезду и железнодорожной инфраструктуре были причинены повреждения, но они не были критическими – уже через два часа поезд продолжил движение.

Правоохранители, в свою очередь, подтвердили, что водитель сидел за рулем трезвым. Государственная полиция начала административный процесс и расследует все обстоятельства происшествия.