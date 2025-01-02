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В Латвии поймали украинца, пытавшегося на велосипеде прорваться в РФ 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.01.2025
LETA
В Латвии поймали украинца, пытавшегося на велосипеде прорваться в РФ
ФОТО: LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила попытку гражданина Украины незаконно пересечь границу Латвии и России

Получив с камер наблюдения фотографии подозрительного человека, едущего на велосипеде в сторону границы в Залесской волости, пограничники немедленно отправились проверять информацию.

В результате поисков пограничники обнаружили вышеупомянутого человека на линии границы.

В ходе беседы было установлено, что это гражданин Украины, который хотел пересечь латвийскую границу в направлении России.

Возбуждено дело об административном нарушении. За данное нарушение предусмотрено предупреждение или штраф.

#граница
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • 2-го января

    СБ Латвии выражаю благодарность за задержание бандеровца и предотвращения терракта против РСФСР. Будет выписана премия. ждем от Вас в бумажном виде Присягу СССР(я не проболтался? ой)

    9
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    3-го января

    Прц...трудно поверить что это пишет чел на серьёзных щах и трезвой памяти, а не нацик рофлящий совков на сайте.

    1
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Имя не указано
    6-го января

    Смерду, То есть смершу. У вс с головушкой всё в порядке?. Похоже случай запущенный уже. Как вообще взрослому человеку такой идиотизм может в голову прийти,а эти лайки под данным опусом, говорят лишь об уровне интеллекта и идиотизме,граждан латвийской республики!

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