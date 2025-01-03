Baltijas balss logotype

Почему силовики РФ схватили бывшего министра обороны Армении 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
Дружба с Москвой сыграла злую шутку с господином Карапетяном.

Дружба с Москвой сыграла злую шутку с господином Карапетяном.

Президент Пашинян нашел ответственного за карабахскую катастрофу.

В Москве по запросу Еревана задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, но позже отпустили под подписку о невыезде. По словам пресс-секретаря МВД Армении, бывший чиновник был объявлен в международный розыск по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и злоупотреблении властью. Карапетян был министром обороны Армении в течение трех месяцев в 2021 году

Как сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в комментарии агентству «Новости-Армения», экс-министр был задержан 29 декабря сотрудниками Тверского ОВД, но позже освобожден под подписку о невыезде.

Саркисян уточнил, что Карапетян был объявлен в международный розыск по статьям о «Незаконном участии в предпринимательской деятельности», «Злоупотреблении должностными полномочиями» и «Злоупотреблении властью». В комментарии Armenia Today Саркисян сообщил, что МВД Армении разыскивает Карапетяна с 5 декабря 2024-го.

Ранее о задержании Карапетяна сообщили в правоохранительных органах ТАСС. Информацию подтвердили источник РБК, близкий к МВД, и собеседник в территориальном отделении полиции. Бывший министр обороны Армении был задержан по запросу Еревана.

Карапетяну 57 лет. Он занимал должность министра обороны Армении со 2 августа по 15 ноября 2021 года, а до этого в течение трех лет был советником премьера Никола Пашиняна. Последний объяснил увольнение Карапетяна в ноябре 2021 года его докладом о ситуации на армяно-азербайджанской границе. По словам Пашиняна, утром 14 ноября 2021 года Карапетян доложил о спокойной обстановке вдоль границы, «в то время как на момент его доклада азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на ряде участков нашей границы и даже заняли позиции», объяснил Пашинян. «Будучи министром обороны, он либо не знал об этом, либо, будучи в курсе, не сообщил. В подобных условиях я никого не потерплю», — заявил армянский премьер.

Арест одного из лидеров пророссийского крыла армянского истеблишмента Аршака Карапетяна вызывает удивление, поскольку экс-министр обороны выступал в роли рьяного критика правительства Никола Пашиняна, призывал к его свержению и восстановлению союзнических отношений Армении с Россией. Фактически Карапетян являлся одним из лидеров «русской партии» Армении и кандидатом в будущие правители этой страны от Кремля.

1
3

Комментарии (4)

  • 3-го января

    административные границы Армении, Карабаха подвели в соответствии с картами Генштаба СС СР. идет подготовка по всей территории Союза к восстановлению Сове тских органов Власти и Управления, наводится порядок по всей территории.

    Карабах является учредителем Армении. Если Азербайджан будет бузить, то будет действовать договор между СС СР и Ираном о вводе войск в Азербайджан. Будет восстоновлены все тех сооружения гос границы СС СР, часть налогов Иран будет перечислять С ССР, часть Ирану

    6
    2
  • VS
    Vad Sorry
    Имя не указано
    3-го января

    О я что-то пропустил?

    0
    0
  • VS
    Vad Sorry
    Имя не указано
    3-го января

    В статье пишут и удивляются что своих мочат, ставленников

    0
    0
  • VS
    Vad Sorry
    Имя не указано
    3-го января

    Какой ССР какие налоги Ирану ты где кокаин берёшь? У какого врача на практике????

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео