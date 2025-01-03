В Москве по запросу Еревана задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, но позже отпустили под подписку о невыезде. По словам пресс-секретаря МВД Армении, бывший чиновник был объявлен в международный розыск по статьям о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и злоупотреблении властью. Карапетян был министром обороны Армении в течение трех месяцев в 2021 году

Как сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян в комментарии агентству «Новости-Армения», экс-министр был задержан 29 декабря сотрудниками Тверского ОВД, но позже освобожден под подписку о невыезде.

Саркисян уточнил, что Карапетян был объявлен в международный розыск по статьям о «Незаконном участии в предпринимательской деятельности», «Злоупотреблении должностными полномочиями» и «Злоупотреблении властью». В комментарии Armenia Today Саркисян сообщил, что МВД Армении разыскивает Карапетяна с 5 декабря 2024-го.

Ранее о задержании Карапетяна сообщили в правоохранительных органах ТАСС. Информацию подтвердили источник РБК, близкий к МВД, и собеседник в территориальном отделении полиции. Бывший министр обороны Армении был задержан по запросу Еревана.

Карапетяну 57 лет. Он занимал должность министра обороны Армении со 2 августа по 15 ноября 2021 года, а до этого в течение трех лет был советником премьера Никола Пашиняна. Последний объяснил увольнение Карапетяна в ноябре 2021 года его докладом о ситуации на армяно-азербайджанской границе. По словам Пашиняна, утром 14 ноября 2021 года Карапетян доложил о спокойной обстановке вдоль границы, «в то время как на момент его доклада азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на ряде участков нашей границы и даже заняли позиции», объяснил Пашинян. «Будучи министром обороны, он либо не знал об этом, либо, будучи в курсе, не сообщил. В подобных условиях я никого не потерплю», — заявил армянский премьер.

Арест одного из лидеров пророссийского крыла армянского истеблишмента Аршака Карапетяна вызывает удивление, поскольку экс-министр обороны выступал в роли рьяного критика правительства Никола Пашиняна, призывал к его свержению и восстановлению союзнических отношений Армении с Россией. Фактически Карапетян являлся одним из лидеров «русской партии» Армении и кандидатом в будущие правители этой страны от Кремля.