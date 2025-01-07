Мартином Гауссом заинтересовался KNAB! Начато расследование по поводу возможного конфликта интересов!

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало расследование, чтобы оценить соответствие действий председателя правления национальной авиакомпании "airBaltic" Мартина Гаусса ограничениям и запретам, предусмотренным законом о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, в том числе запрету работать в ситуации конфликта интересов, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

Бюро получило заявление о возможном конфликте интересов Гаусса от частных лиц.

В начале января представитель Национального объединения Гиртс Лапиньш написал в социальных сетях, что Мартин Гаусс владеет немецкой компанией "MaGau GmBH", которой в свою очередь принадлежит компания "2e systems gmbh". Компания "2e systems" является поставщиком "аirBaltic".

Согласно информации на сайте "2e systems", в 2019 году "airBaltic" и "2e systems" запустили проект по расширению и улучшению системы для онлайн-покупки и бронирования авиабилетов.

Как сообщалось, 2 января "airBaltic" объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем "Pratt & Whitney" в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.

После заявления авиакомпании министр сообщения Каспарс Бришкенс сообщил, что совету "airBaltic" поручено немедленно предоставить разъяснения об обоснованности отмены рейсов и влиянии этого решения на авиасообщение с Латвией.

Также министр заявил, что руководство "airBaltic", в том числе председатель правления Мартин Гаусс и председатель совета Клавс Васкс обязаны выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана авиакомпании, а также обеспечить, чтобы деятельность "airBaltic" отвечала интересам государства и пассажиров.

Вопрос о замене Гаусса на посту руководителя "airBaltic" в понедельник обсуждали и партии правящей коалиции, но было принято решение дождаться собрания акционеров, которое состоится 21 января.