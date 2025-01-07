Во вторник в Риге после столкновения грузового автомобиля со стеной здания в Даугаву вытекло дизельное топливо, сообщает Государственная полиция.

По предварительной информации полиции, инцидент произошел около 10:20 на улице Кугу.

В Государственной службе охраны окружающей среды (ГСООС) подтвердили агентству LETA, что служба была проинформирована о произошедшем.

В результате дорожно-транспортного происшествия произошла утечка топлива, и нефтепродукты вместе с дождевой водой попали в Даугаву. Точный объем загрязнения водоема пока неизвестен.

На месте происшествия были установлены боновые заграждения, и проводятся мероприятия по ограничению загрязнения. ГСООС подчеркнула, что продолжит следить за развитием ситуации.