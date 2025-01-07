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В центре Риге в Даугаву вылилось угрожающее количество нефтепродуктов 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV

Во вторник в Риге после столкновения грузового автомобиля со стеной здания в Даугаву вытекло дизельное топливо, сообщает Государственная полиция.

По предварительной информации полиции, инцидент произошел около 10:20 на улице Кугу.

В Государственной службе охраны окружающей среды (ГСООС) подтвердили агентству LETA, что служба была проинформирована о произошедшем.

В результате дорожно-транспортного происшествия произошла утечка топлива, и нефтепродукты вместе с дождевой водой попали в Даугаву. Точный объем загрязнения водоема пока неизвестен.

На месте происшествия были установлены боновые заграждения, и проводятся мероприятия по ограничению загрязнения. ГСООС подчеркнула, что продолжит следить за развитием ситуации.

#нефтепродукты
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    7-го января

    Из того, что видно, даже куба нефтепродуктов нет.

    16
    1
  • Д
    Дед
    7-го января

    Ваши радужные разводы, это хрень, не о чем. Загрязнение, это когда река черная становится. Уплывут в море и никто не заметит. На крайняк поставьте боны и и откачайте, такие бабки зеленым идет каждый год на эти нужды в виде налогов.

    20
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    8-го января

    Точно. Бенз и дизель растекаются тонкой плёнкой. Не то что мазут илили нефть, которые тяжеле и плещатся жирным слоем.

    1
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    7-го января

    TERRORIST WIN !!!

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