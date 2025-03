Your browser does not support the video tag.

Во вторник в Риге после столкновения грузового автомобиля со стеной здания в Даугаву вытекло дизельное топливо, сообщает Государственная полиция. По предварительной информации полиции, инцидент произошел около 10:20 на улице Кугу. В Государственной службе охраны окружающей среды (ГСООС) подтвердили агентству LETA, что служба была проинформирована о произошедшем. Joprojām tiek meklēts Daugavas piesārņojuma avots. Labi ka nav spēcīgs vējš. @breakinglv @ugunsdzeseji @videsdienests pic.twitter.com/2pUGthAYsC — Andris Lāriņš 🏃🏻‍♂️ (@ALarins) January 7, 2025 В результате дорожно-транспортного происшествия произошла утечка топлива, и нефтепродукты вместе с дождевой водой попали в Даугаву. Точный объем загрязнения водоема пока неизвестен. На месте происшествия были установлены боновые заграждения, и проводятся мероприятия по ограничению загрязнения. ГСООС подчеркнула, что продолжит следить за развитием ситуации.

