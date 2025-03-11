Черный день на дорогах Латвии - двое погибших, много раненых

В понедельник в Латвии зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварий погибли два человека, травмы получили еще 14, сообщает Государственная полиция.

ДТП со смертельным исходом произошли в Риге и Латгале.

Как сообщает полиция, в понедельник около 18:00 на улице Дарзциема в Риге столкнулись два автомобиля BMW. В результате аварии погиб один человек.

Около 20:40 в Малиновской волости Аугшдаугавского края водитель автомобиля "Audi A6" на дороге Даугавпилс-Резекне сбил пешехода, который в результате ДТП скончался.

Однако в целом в понедельник полиция зарегистрировала три случая смерти в результате ДТП. Полиция получила информацию о том, что в воскресенье около 16:30 в Аглоне мужчина не справился с управлением велосипедом "Leader Voyager", упал и скончался от полученных травм.

Среди пострадавших в результате ДТП в понедельник было четыре пешехода, два велосипедиста и два водителя электроскутеров.

За различные нарушения правил дорожного движения было составлено 527 протоколов, в том числе 190 за превышение скорости.

Шесть водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в том числе четверо управляли автомобилями в состоянии сильного опьянения, поэтому были привлечены к уголовной ответственности.