Блогера-миллионника Александру Митрошину задержали в России по делу об уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов рублей. Spletnik собрал профайл на 30-летнюю Митрошину, которая называет себя "матерь бложья": кто она такая, что известно о её жизни и уголовном деле.

Бывшая журналистка Александра Митрошина построила бизнес, одной из первых в стране запустив обучающие курсы в соцсетях по блогингу. Она открыто рассказывала, что много зарабатывает, и уже была под прицелом правоохранительных органов из-за нарушения налогового законодательства. Критики обвиняли её в инфомошенничестве, а сама она кроме ведения бизнеса боролась за права женщин в России и выходила на митинги оппозиции.

Начало пути

Митрошина окончила факультет журналистики МГУ и в начале карьеры успела поработать на радио и ТВ. В 2011 году завела страницу в инстаграме, где первое время просто выкладывала кадры из жизни. Уже тогда её заинтересовали перспективы заработка в соцсетях. Она стала делать обзоры гаджетов и рассказывать о путешествиях, но особого интереса у подписчиков это не вызвало и не обеспечило приход рекламодателей. Параллельно Митрошина, которая всегда увлекалась спортом (имеет чёрный пояс по карате), рассказывала в сети о своих тренировках и принципах здорового образа жизни.

Взлёт карьеры

Демонстрируя результаты работы над своим телом, Митрошина часто выкладывала снимки с собой "до и после" и делилась довольно откровенными кадрами, где она была полуобнажённой или в нижнем белье. В итоге именно ЗОЖ-контент привёл к резкому росту аудитории Александры. Этот успех подтолкнул её уйти с основной работы и заняться темой фитнеса в инстаграме*.

"В тот момент блог уже приносил мне до 200 тысяч рублей в месяц, а в журналистике я зарабатывала 45 тысяч суммарно", — рассказывала она в интервью "Собаке.ru". Когда же Митрошина накопила опыт в блогинге, то переключилась на создание платного контента об этом. Вместе со стилистом Сашей Кетовой запустила в 2017 году курс "Инсталогия", в котором не только рассказывала о ведении и продвижении личного блога, но и о том, как зарабатывать в соцсетях "много красивых денег". Она также выпустила авторские тренировки вместе с бодибилдером Димой Путылиным и книги на темы блогинга и фитнеса.

Именно инфопродукты и услуги, а не реклама, стали для Митрошиной основным источником дохода: она рассказывала, что взлёт произошёл в 2020 году, когда этот рынок стал стремительно расти. Сообщалось, что билет на курс или бизнес-форум с участием Митрошиной стоил до полумиллиона рублей и что на личных проектах в одном только 2021 году Александра заработала 303 млн рублей. А однажды она сообщила, что за два часа продала курсов с личным наставничеством на 50 миллионов рублей. За год до этого Митрошина вошла в рейтинг доверия аудитории к интернет-деятелям Romir, к 2023 году число её подписчиков в инстаграме достигло 4,2 миллионов человек.

"Я помню ощущение, когда начала зарабатывать: мне прямо было стыдно. Думала: это какой-то бред, когда учитель работает за 16 тысяч рублей, а блогер за 300. Потом я поняла, что дело не во мне. Заработок — это обмен с миром, что ты предоставляешь какую-то ценность. Если бизнес растёт, значит, всё происходит правильно", — говорила она в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?".

При этом уже тогда в адрес Митрошиной звучала критика, её ставили в один ряд с другими "инфоцыганами", обвиняя в сомнительном качестве контента и "продаже воздуха". Сама она в это время выкладывала кадры с заграничных курортов, с брендовыми аксессуарами и элитными авто, появлялась в компании селебрити.

ем не менее Митрошина отличалась от других популярных блогеров, которые на демонстрации роскошной жизни строили свою стратегию. Параллельно бизнес-проектам она транслировала и свою активную жизненную и гражданскую позицию: много говорила о саморазвитии и заявляла о правах людей.

Так, Александра запустила флешмоб в поддержку законопроекта о домашнем насилии "#ЯНеХотелаУмирать", освещала в инстаграме истории женщин, подвергшихся домашнему насилию (например, Маргариты Грачёвой, которой муж отрубил руки), говорила об этом в своих интервью. Блогерша стала выходить на митинги в защиту прав женщин, называла себя феминисткой.

Связи с оппозицией

В итоге в какой-то момент Митрошина стала больше внимания уделять политике. Она критиковала российские власти за "высокую толерантность к насилию", со временем стала открыто характеризовать себя как оппозиционерку, участвовала в протестных акциях, делала политические заявления. Так, в 2021 году Митрошина выступила в защиту Алексея Навального, вернувшегося на родину после комы и попавшего под арест. А ещё арендовала "майбах", на котором проехала мимо отряда ОМОН под песню Виктора Цоя "Перемен!".

"Меня часто спрашивают, куда бы я переехала из России. Я бы никуда не переехала. Я бы очень хотела продолжать жить именно здесь, вносить свой вклад в жизнь России, платить российские налоги. У меня нет, условно говоря, завода, который можно "отжать", нет каких-то конкретных рычагов давления на меня. Когда тебе нечего есть, у тебя гораздо страшнее цена ошибки. Если меня арестуют на митинге, ничего особо не произойдёт. Даже если мне выпишут самый большой штраф, я его просто заплачу. В моём положении гораздо легче проявлять гражданскую позицию, потому что у меня есть силы и ресурсы", — говорила Митрошина в 2021 году в том же интервью Шихман.

Отъезд из России

После начала широкомасштабных военных действий России в Украине в феврале 2022 года Митрошина осудила действия российских властей, а затем под страхом уголовного преследования за свои высказывания в экстренном порядке покинула страну, улетев в Дубай. Вскоре она сообщила, что "отгоревала потерю старой жизни и планов", подала документы на резидентство и купила квартиру.

Александра рассказала, что открыла в Дубае собственную школу танцев и студию для съёмки подкастов. Она также продолжила вести свои инфопроекты.

В марте 2023 года стало известно, что против Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 120 000 000 рублей. По версии следствия, она специально дробила бизнес, чтобы платить меньше в казну. Вменяемая ей схема оказалась точно такой же, как и та, за которую недавно к пяти годам колонии приговорили "королеву марафонов" Елену Блиновскую. Стоит напомнить, что это не единственные дела против популярных блогеров в России за последнее время. Сейчас под арестом находится бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, расследуется дело против блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) и её мужа: их обвиняют в незаконном выводе денег за границу.

Митрошина частично признала свою вину в неуплате налогов. "Грубо говоря, мы неправильно уплатили налог. А узнала я об этом, только когда уже началась проверка", — говорила она в интервью Forbes. В мае 2023-го Александра сообщила, что погасила задолженность, продав все свои квартиры, в том числе в Москва-Сити и в центре столицы. Она также заявила, что теперь "с нуля выстраивает жизнь в финансовом плане". Пресса писала, что ФНС РФ разблокировала счета блогерши, однако о закрытии дела не сообщалось.

Задержание Александры Митрошиной

7 марта Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая: как сообщает Forbes, блогерша впервые с 2022 года вернулась на родину, и появление полиции стало для неё полной неожиданностью. "По её словам, юристы говорили, что всё хорошо, все вопросы с налогами закрыты, но она всё равно ещё переживала и не знала, лететь или не лететь", — рассказал изданию источник из её окружения. Другой собеседник портала назвал Митрошину очень аккуратным человеком. По его словам, если бы у Александры всё ещё оставалась налоговая задолженность или штрафы, она бы зарабатывала в Дубае и "спокойно отдавала бы долг".

По данным телеграм-канала Shot, финансовые дела Александры Митрошиной последние полгода якобы вёл её новый бойфренд — тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Сообщается, что он уволил всю команду блогерши и смог уговорить её вернуться в РФ, заверив, что это безопасно. По некоторым данным, она хотела сделать сюрприз семье и прилететь в Москву на 8 марта.

Как стало известно, против Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогерша "приобрела свыше 127 000 000 рублей" и легализовала их путём покупки недвижимости в Москве. В МВД в свою очередь сообщили, что блогерша скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.