Сотрудница латвийской полиции села за руль в пьяном виде. Итог - тюрьма

Теперь уже бывшая сотрудница полиции, которая осенью 2023 года была задержана за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 4,34 промилле, недавно была приговорена к месяцу лишения свободы, сообщает газета "Latvijas Avīze".

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело против сотрудницы Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции, которая обвинялась в вождении автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Согласно обвинительному заключению, 27 октября 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения 4,34 промилле, управляла автомобилем "BMW X1" на Даугавпилсском шоссе. Другие участники дорожного движения заметили странное поведение женщины за рулем и позвонили в полицию, так как заподозрили, что она пьяна, что и подтвердил тест.

Женщина находилась за рулем в нерабочее время. В день совершения нарушения она была задержана на двое суток, а через десять дней уволилась из полиции.

Женщина лишена водительских прав на пять лет, а принадлежавший ей автомобиль "BMW X1" 2011 года выпуска, который она купила в 2022 году за 7250 евро, конфискован в пользу государства.