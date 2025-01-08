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Сотрудница латвийской полиции села за руль в пьяном виде. Итог - тюрьма 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.01.2025
LETA
Сотрудница латвийской полиции села за руль в пьяном виде. Итог - тюрьма
ФОТО: LETA

Теперь уже бывшая сотрудница полиции, которая осенью 2023 года была задержана за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 4,34 промилле, недавно была приговорена к месяцу лишения свободы, сообщает газета "Latvijas Avīze".

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело против сотрудницы Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции, которая обвинялась в вождении автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Согласно обвинительному заключению, 27 октября 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения 4,34 промилле, управляла автомобилем "BMW X1" на Даугавпилсском шоссе. Другие участники дорожного движения заметили странное поведение женщины за рулем и позвонили в полицию, так как заподозрили, что она пьяна, что и подтвердил тест.

Женщина находилась за рулем в нерабочее время. В день совершения нарушения она была задержана на двое суток, а через десять дней уволилась из полиции.

Женщина лишена водительских прав на пять лет, а принадлежавший ей автомобиль "BMW X1" 2011 года выпуска, который она купила в 2022 году за 7250 евро, конфискован в пользу государства.

#полиция #пьяная езда
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    8-го января

    Вот у сотрудницы полиции, отобрали права и посадили, а когда пол Риги бухих ездят, вам на.... ть, копеечка штрафа и всё ок, не сажают не права не прав не лишают, ничего.. Он оплатил свои пару сотен, проспался и дальше бухать поехал! Так с таким успехом такие законы должны быть для всех едины, а не показательная порка, потому что он типо сотрудник полиции была, ей и прилетело в двойне, а остальные синяки пускай гоняют! Не законы а нонсенс какой-то. Один попался и домой поехал, другой попался за тоже самое и влетел!

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