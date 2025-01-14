Baltijas balss logotype

Рижская муниципальная полиция планирует разработать новое приложение 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.01.2025
BB.LV
Рижская муниципальная полиция планирует разработать новое приложение
ФОТО: LETA

Рижская муниципальная полиция (РМП) планирует создать новое приложение, сообщает агентство ЛЕТА.

Ранее разработанное мобильное приложение РМП, предназначенное для связи жителей с полицией и подачи сообщений о различных нарушениях, больше не доступно для новых пользователей. Однако те, кто уже скачал приложение, могут продолжать использовать его для подачи сообщений о нарушениях, наблюдаемых в столице, сообщили в Рижской думе.

Поскольку приложение было разработано в 2014 году, оно больше не отвечает современным требованиям пользователей. Его поддержку и обновления выполнял внешний подрядчик. В связи с необходимостью внесения улучшений, включая обновления, требуемые "Google" и "Apple", и их финансовую затратность, было принято решение больше не инвестировать в это приложение.

В 2024 году были рассмотрены различные возможные решения для обеспечения удобной и современной связи с Рижской муниципальной полицией. После анализа всех вариантов было решено разработать новое мобильное приложение.

Подробная информация о следующих шагах станет доступна после принятия бюджета Риги на текущий год и определения доступного финансирования для реализации проекта.

Планируется, что закупки для разработки приложения будет организовывать Рижское цифровое агентство, которое предоставляет централизованную поддержку в области информационных и коммуникационных технологий для муниципальных учреждений Риги.

РМП призывает жителей сообщать о нарушениях, позвонив по единому телефону 112 или воспользовавшись приложением "112 Latvija".

#полиция
1
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го января

    Решили бабосиков отмыть, или расскажут,как и кода будут беззакония творить?

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео