Рижская муниципальная полиция планирует разработать новое приложение

Ранее разработанное мобильное приложение РМП, предназначенное для связи жителей с полицией и подачи сообщений о различных нарушениях, больше не доступно для новых пользователей. Однако те, кто уже скачал приложение, могут продолжать использовать его для подачи сообщений о нарушениях, наблюдаемых в столице, сообщили в Рижской думе.

Поскольку приложение было разработано в 2014 году, оно больше не отвечает современным требованиям пользователей. Его поддержку и обновления выполнял внешний подрядчик. В связи с необходимостью внесения улучшений, включая обновления, требуемые "Google" и "Apple", и их финансовую затратность, было принято решение больше не инвестировать в это приложение.

В 2024 году были рассмотрены различные возможные решения для обеспечения удобной и современной связи с Рижской муниципальной полицией. После анализа всех вариантов было решено разработать новое мобильное приложение.

Подробная информация о следующих шагах станет доступна после принятия бюджета Риги на текущий год и определения доступного финансирования для реализации проекта.

Планируется, что закупки для разработки приложения будет организовывать Рижское цифровое агентство, которое предоставляет централизованную поддержку в области информационных и коммуникационных технологий для муниципальных учреждений Риги.

РМП призывает жителей сообщать о нарушениях, позвонив по единому телефону 112 или воспользовавшись приложением "112 Latvija".