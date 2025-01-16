Ситуация на дорогах Латвии лучше не становится - более 100 ДТП за сутки

В среду в Латвии было зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали семь человек, сообщили в Государственной полиции.

За вождение в состояния опьянения полиция задержала четырех водителей. Все находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому были привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости в среду было составлено 155 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 407.