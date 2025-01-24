Беспорядки у Милды: в аэропорту задержан первый иностранец, начаты уголовные процессы

Сегодня днем, 24 января, Государственная полиция совместно с Государственной пограничной охраной задержала в аэропорту гражданина Нидерландов, 1997 года рождения, который подозревается во вчерашнем нападении на журналиста Латвийского телевидения во время голландского марша футбольных фанатов. В настоящее время в отношении лица проводятся процессуальные действия, полиция продолжает расследование.

С привлечением большого количества полицейских сил было обследовано 32 отеля, где были опрошены 16 футбольных болельщиков с целью выявления возможных виновников. Более 20 гостиницам города Риги направлен запрос о предоставлении информации о данных зарегистрированных в них иностранцах, и в настоящее время полученная информация обрабатывается.

Одновременно проводится масштабная проверка пассажиров аэропорта, в ходе которой выявляются потенциальные футбольные болельщики. На данный момент опрошено и проверено в общей сложности 47 иностранцев.

В результате масштабной работы один из предполагаемых преступников был задержан по подозрению в нанесении телесных повреждений журналисту Латвийского телевидения.

Также сообщается, что Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, связанного с нанесением ущерба имуществу в связи с возможным повреждением Памятника Свободы, возможно, в результате взрыва пиротехники футбольными фанатами. В расследовании также задействован широкий круг сотрудников полиции, видеоматериалы были запрошены у различных близлежащих учреждений, а также проводится обширная оценка уже полученных материалов с целью выявления лиц, использовавших пиротехнику у Памятника Свободы.

Также возбуждено 7 административных дел за нарушение правил пилотирования беспилотников, вчера был задержан один человек.

Полиция провела подготовительную работу — мониторинг интернета, оценила риски и с привлечением партнеров по сотрудничеству подготовила план проведения данного мероприятия. Поэтому стражи порядка обращают внимание на то, что Государственная полиция будет и впредь готова к подобным ситуациям, предотвращая массовые беспорядки.

В заявлении представителей правоохранительных органов говорится, что полиция продемонстрировала свою готовность, обеспечив общественный порядок и безопасность после игры, когда голландские болельщики вели себя агрессивно, и полиция задействовала батальон специального назначения, который применил тактику сдерживания. Существует несколько методов и тактик работы с толпой и ее контроля, тщательно оценивая, насколько различные действия полиции могут успокоить или, наоборот, обострить ситуацию. В данном случае тактика полиции «не вычленять отдельных людей из толпы» была правильной, поскольку наносила наименьший вред общим интересам общества. Такая тактика практикуется во многих частях мира.