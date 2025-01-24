Дубинки или праздник? Глава полиции рассказал, какую тактику выбрал для сдерживания фанатов

Нидерландские футбольные болельщики были сдержаны и успокоены, а действия сотрудников полиции сбалансированы таким образом, чтобы избежать серьезных инцидентов, таких как поджоги, которые были зафиксированы в других странах, заявил в интервью Латвийскому радио начальник Государственной полиции Арманд Рукс, пишет ЛЕТА.

Он сообщил, что в связи с беспорядками, устроенными нидерландскими фанатами в четверг, полиция начала уголовное производство по факту порчи имущества и хулиганства.

Начальник полиции также подчеркнул, что, по состоянию на утро, поступила информация, что значительных повреждений не было, хотя есть некоторые детали, которые требуют оценки.

Рукс уточнил, что находился на стадионе во время матча и давал необходимые указания как до, так и во время игры.

Он отметил, что это был еще один опыт и необходимость принять решение, как поступать с болельщиками, которые привыкли вести себя иначе, чем это принято у нас. «Выбор был между жесткими репрессивными действиями или более мягким подходом», — сказал он.

Начальник полиции добавил, что «нет ничего проще для начальника Государственной полиции, чем приказать спецподразделению с дубинками вломиться в толпу и сдержать людей». По его мнению, это был бы неправильный подход.

Рукс подчеркнул, что полицейские старались сбалансировать свои действия.

«Хотя нарушения были, никаких погромов не произошло», — заявил он.

По его словам, активные действия полиции у стадиона показали фанатам, привыкшим вести себя некультурно, что они «ходят по очень тонкому льду». При этом он отметил, что не сказал бы, что фанаты были настроены агрессивно — скорее активно.

На вопрос, почему не удалось предотвратить использование пиротехники у памятника Свободы, Рукс пояснил, что полиция пыталась это сделать. Начальник полиции признался, что ему лично не понравилось такое поведение, но напомнил, что болельщики представляют другую культуру.

«Мы оценивали возможные последствия. Мы не хотим войти в историю футбола как страна, где подавляется абсолютно всё. Люди праздновали футбольный праздник. Вопрос в ущербе и их поведении. Разбитая витрина, физическое насилие в отношении людей — это совсем другое дело», — сказал начальник полиции.

Он также отметил, что необходимо подумать о том, как готовиться к подобным событиям в будущем, так как впереди еще много матчей.

«Вопрос и к обществу — как поступать в следующий раз? Идти с дубинками, задерживать фанатов, действовать агрессивно или всё же праздновать футбольный праздник и победу?» — спросил начальник полиции.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером болельщики нидерландского футбольного клуба «Аякс» устроили беспорядки в центре Риги и, предположительно, повредили памятник Свободы пиротехническими изделиями. Это подтверждают публикации очевидцев в социальных сетях и размещенные видеозаписи.

Очевидцы сообщили, что сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, запускали фейерверки, которые попадали как в людей, так и в сам памятник, причиняя ему ущерб.

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что в результате нападения агрессивных фанатов пострадал журналист LTV Давидс Фрейденфелдс. По его словам, когда он приблизился к фанатам, у него отобрали телефон, а затем начали избивать ногами. В итоге нападавшие его отпустили, и журналист не получил серьезных травм.

Тем временем Государственная полиция заявила агентству LETA, что фанаты были шумными, но серьезных инцидентов зафиксировано не было.

«Что касается ситуации у памятника Свободы, в том числе с журналистом, это определенно не останется без внимания. Всё будет оценено и проверено. Болельщики ведут себя очень громко, но до сих пор информации о других инцидентах или беспорядках не поступало. Других пострадавших нет», — заверила полиция.

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (Нацобъединение) выразил недовольство произошедшим в социальных сетях, заявив, что «такое неуважение со стороны гостей к нашим национальным символам недопустимо» и «виновные должны быть наказаны».

Ратниекс добавил, что запросит объяснения, почему Государственная и Рижская муниципальная полиция не справились с ситуацией, и что будет сделано в подобных случаях в будущем. Также будет направлен запрос Рижскому агентству памятников с просьбой проверить, был ли нанесен ущерб памятнику Свободы.

Ситуацию прокомментировала и премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство), которая в связи с беспорядками, устроенными футбольными болельщиками, обсудила происходящее с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом (Новое единство) и начальником Государственной полиции. Она получила подтверждение, что задействованы значительные ресурсы полиции, и делается всё возможное для обеспечения безопасности жителей и общественного порядка.

Мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство) заверил, что «ущерб памятнику Свободы будет компенсирован», подчеркнув, что «большой футбол в Риге — это прекрасно, но хулиганство под его прикрытием недопустимо».

На матч было запланировано прибытие более 2250 болельщиков амстердамского «Аякса», ранее сообщал в Twitter футбольный клуб РФШ. Болельщики «Аякса» известны своим активным и агрессивным поведением.