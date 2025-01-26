Идентифицировано судно, предположительно причастное к повреждению подводного кабеля ЛГЦРТ

Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) в Балтийском море, сообщили агентству ЛЕТА в вооруженных силах.

Военно-морские силы НВС направили патрульный корабль для проверки судна, которое, возможно, причастно к инциденту.

Центр морских операций провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и эксклюзивной зоны Латвии.

Также НВС проинформировали о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и обмениваются информацией по инциденту.

После созванного главой правительства Эвикой Силиней совещания командующий ВМС Марис Поленцс сообщил журналистам, что в сотрудничестве с ЛГЦРТ с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль ВМС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна "Michalis san".

Было установлено, что судно направляется в Россию и ожидает разрешения от агента, чтобы продолжить путь. "Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту, никаких повреждений якоря и продолжаем анализировать движение других судов в этом районе", - сказал Поленцс.

Согласно публично доступной информации, сухогруз "Michalis san" ходит под флагом Мальты.

Как сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель ЛГЦРТ в В Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.

Система мониторинга передачи данных ЛГЦРТ обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

В сотрудничестве с партнерами ЛГЦРТ провел тестирование системы. "На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно поврежден и повреждения вызваны внешним воздействием", - заявила руководитель отдела корпоративной коммуникации ЛГЦРТ Винета Спругайне.

ЛГЦРТ проинформировал о повреждении соответствующие органы.

Как отметила Спругайне, с учетом того, что кабель находится на глубине более 50 метров, характер повреждений можно будет установить только после начала ремонтных работ. Центр уже начал переговоры с иностранной компанией, которая может технически обеспечить ремонт кабеля. Работы начнутся, как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море.

Повреждение кабеля ЛГЦРТ - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.