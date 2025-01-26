Baltijas balss logotype

Идентифицировано судно, предположительно причастное к повреждению подводного кабеля ЛГЦРТ 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.01.2025
LETA
Идентифицировано судно, предположительно причастное к повреждению подводного кабеля ЛГЦРТ

Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) в Балтийском море, сообщили агентству ЛЕТА в вооруженных силах.

Военно-морские силы НВС направили патрульный корабль для проверки судна, которое, возможно, причастно к инциденту.

Центр морских операций провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и эксклюзивной зоны Латвии.

Также НВС проинформировали о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и обмениваются информацией по инциденту.

После созванного главой правительства Эвикой Силиней совещания командующий ВМС Марис Поленцс сообщил журналистам, что в сотрудничестве с ЛГЦРТ с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль ВМС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна "Michalis san".

Было установлено, что судно направляется в Россию и ожидает разрешения от агента, чтобы продолжить путь. "Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту, никаких повреждений якоря и продолжаем анализировать движение других судов в этом районе", - сказал Поленцс.

Согласно публично доступной информации, сухогруз "Michalis san" ходит под флагом Мальты.

Как сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель ЛГЦРТ в В Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.

Система мониторинга передачи данных ЛГЦРТ обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

В сотрудничестве с партнерами ЛГЦРТ провел тестирование системы. "На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно поврежден и повреждения вызваны внешним воздействием", - заявила руководитель отдела корпоративной коммуникации ЛГЦРТ Винета Спругайне.

ЛГЦРТ проинформировал о повреждении соответствующие органы.

Как отметила Спругайне, с учетом того, что кабель находится на глубине более 50 метров, характер повреждений можно будет установить только после начала ремонтных работ. Центр уже начал переговоры с иностранной компанией, которая может технически обеспечить ремонт кабеля. Работы начнутся, как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море.

Повреждение кабеля ЛГЦРТ - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.

#балтийское море
10
0

Комментарии (2)

  • 26-го января

    ?

    1
    0
  • Д
    Дед
    26-го января

    Не русские начали подводную войну кабелей. Думаю, за Северный поток заплатят все причастные и не очень. Хотя в Балтийском море все причастны, все радовались взрыву Северного потока.

    21
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео