У латвийской полиции опять богатый улов пьяных водителей

В субботу в Латвии было зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), одна авария была с пострадавшим, сообщает Государственная полиция.

За различные нарушения правил дорожного движения в субботу составлено 465 протоколов, в том числе 192 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки задержаны 12 водителей автомобилей и мотоциклов, в том числе у девяти концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, поэтому они были привлечены к уголовной ответственности.