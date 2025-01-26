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В Балтийском море поврежден еще один важный подводный кабель - на этот раз уже латвийский 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
В Балтийском море поврежден еще один важный подводный кабель - на этот раз уже латвийский

В Балтийском море рано утром в воскресенье был поврежден подводный волоконно-оптический кабель ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ), сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Система мониторинга передачи данных ЛГЦРТ обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

В сотрудничестве с партнерами ЛГЦРТ провел тестирование системы. "На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно поврежден и повреждения вызваны внешним воздействием", - заявила руководитель отдела корпоративной коммуникации ЛГЦРТ Винета Спругайне.

ЛГЦРТ проинформировал о повреждении соответствующие органы.

Как отметила Спругайне, с учетом того, что кабель находится на глубине более 50 метров, характер повреждений можно будет установить только после начала ремонтных работ. Центр уже начал переговоры с иностранной компанией, которая может технически обеспечить ремонт кабеля. Работы начнутся, как только будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море.

Премьер-министр Эвика Силиня созвала совещание представителей ответственных министерств и служб, после которого примерно в 15:30 состоится пресс-конференция.

Повреждение кабеля ЛГЦРТ - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.

#балтийское море
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го января

    Может причастна, может не причастна. "Северные потоки", оптические кабеля, сталось только расшевелить затопленное химическое оружие и тогда полный писец. Похоже "хозяева" Балтийского моря вообще не в состоянии обеспечить его безопасность. И к сожалению, это уже факт!

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