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Специалиста по старинной музыке хотят обвинить в сексуальных домогательствах 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.01.2025
LETA
Специалиста по старинной музыке хотят обвинить в сексуальных домогательствах
ФОТО: dreamstime

Государственная полиция предлагает прокуратуре обвинить бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (ЛМА) и заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса в сексуальных домогательствах к студенткам.

8 марта 2024 года автор программы Латвийского телевидения "Kultūršoks" снял сюжет о сексуальных домогательствах в академии, в котором анонимно опросил семь женщин. Этот сюжет вызвал широкий общественный резонанс.

13 марта 2024 года в Госполицию поступило заявление от ректора ЛМА, и была начата ведомственная проверка. Хотя полиция располагает информацией как минимум о пяти студентках, которые могли стать жертвами преступлений сексуального характера, только две из них согласились сотрудничать с полицией. Более того, выяснилось, что одна из студенток была потерпевшей в течение десяти лет.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд процессуальных и следственных действий, несколько допросов и опросов. Всего дали показания более 60 человек.

Показания свидетельствуют о том, что преподаватель в своей коммуникации со студентами был авторитарным. От его мнения во время учебы, но и не только, зависел каждый студент. Будучи очень авторитетным музыкантом в соответствующей области, он отвечал за организацию и проведение нескольких проектов и музыкальных мероприятий в Латвии и других странах Балтии, отметили в полиции.

Учитывая вышесказанное, как нынешние, так и бывшие студенты ЛМА, участвовавшие в этих мероприятиях, фактически зависели от конкретного преподавателя.

Также было установлено, что преподаватель ЛМА, занимая руководящую должность и осознавая свой авторитет и влияние, добивался доверия студентов и практически полного психологического подчинения ему. Со студентками у преподавателя сложились отношения подчинения, при которых студентки полностью доверяли и подчинялись ему, находились в психологической зависимости от него, и в этих отношениях против их воли совершались действия сексуального характера. Студентки боялись кому-либо пожаловаться и рассказать о случившемся.

59-летний преподаватель ЛМА был признан подозреваемым в указанных преступлениях. В качестве меры пресечения суд назначил ему запрет на определенную профессиональную деятельность, что не позволило ему продолжать выполнять свои обязанности в учебном заведении.

24 января уголовное дело было передано в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.

От работы в ЛМА были отстранены два преподавателя - Роландс Кронлакс и Купчс, заведующий кафедрой старинной музыки.

Недавно Рижский окружной суд принял решение восстановить Кронлакса в должности преподавателя Академии.

#сексуальные домогатель
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    29-го января

    Не может быть такого и вот опять. Что не пожилой препод по культуре и танцу, то охотник за молодыми варениками. Тяжелое наследие оккупации сказывается.

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