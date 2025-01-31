В рижской школе пропадают и появляются куртки - комментарий директора 2 1201

Дата публикации: 31.01.2025
В Зиепниеккалнской средней школе у детей пропадают куртки из общего гардероба, сообщил программе Bez Tabu (TV3) один из родителей. Он пожаловался на неоднократные случаи воровства в школе, где учатся его дети. Несколько учеников подтвердили его слова.

Что происходит: в школе уже почти год как изменились условия хранения верхней одежды и обуви детей. Раньше вещи можно было оставлять в личных шкафчиках, но теперь их убрали и ученикам приходится использовать общий гардероб.

Мужчина добавил, что детей призывают приносить в школу сменную обувь, но хранить ее негде. "У детей крадут и обувь, и куртки. Чем лучше куртка, тем быстрее она уходит… В школу пытались писать, просить, но не получили никакого ответа", — сказал отец, пожелавший остаться неизвестным.

Его слова подтверждают и другие ученики. Так, парень из девятого класса рассказал: "У друга украли куртку, это была фирменная куртка, довольно дорогая. Позже в тот же день куртка снова появилась в шкафу. Мы так и не узнали, кто ее взял".

Еще одна ученица, шестиклассница, говорит, что боится оставлять обувь в гардеробе, и носит ее с собой.

Директор Рижской зиепниеккалнской средней школы Астрида Рачковска сообщила, что подвал, где находились шкафчики, закрывался на ремонт. Но она заверила, что ремонт заканчивается, новые шкафчики будут установлены в ближайшие дни. Однако ученикам все равно придется оставлять одежду в гардеробе.

