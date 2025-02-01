ЧП под Резекне: без вести пропал двухлетний Андрей. Мальчика ищут с собаками и дронами 1 1263

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЧП под Резекне: без вести пропал двухлетний Андрей. Мальчика ищут с собаками и дронами

Сотрудники Землатгальского отделения Латгальского регионального управления Государственной полиции разыскивают Андрея Кузнецова, 2023 года рождения, который в субботу, 1 февраля, около 13:30 покинул свое место жительства в Скангали Ленджской волости Резекненского края, местонахождение ребенка неизвестно до сих пор.

Приметы: был одет в серую зимнюю куртку, серые колготки, серый свитер и светлые носки, обуви не было.

Полиция призывает всех, кто знает о возможном местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефону 65703803 или 112!

Полиция задействовала в поисковых работах кинологов и беспилотники, которые прочесывают прилегающую территорию. Государственная пожарно-спасательная служба проводит поисковые работы на близлежащих водоемах.

В настоящее время полицию также поддерживают отдельные волонтеры, однако необходимости в более широком привлечении волонтеров на данный момент нет. Заботясь о безопасности волонтеров, полиция призывает жителей не начинать поисковые операции самостоятельно и довериться профессионалам. Если потребуется более масштабное участие волонтеров, об этом сообщит полиция!

ДОПОЛНЕНИЕ: ребенок найден, медики борются за его жизнь.

Оставить комментарий

(1)

