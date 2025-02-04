В шведском городе Эребру в результате стрельбы в школе по меньшей мере 10 погибших и 15 раненых, сообщает местное издание SVT .

Премьер страны уже назвал это самой массовым расстрелом в истории Швеции.

Издание пишет, что тела погибших были обнаружены внутри здания образовательного центра. Число жертв не окончательное.

Нападающим оказался 35-летний мужчина, вооруженный автоматическим оружием. Нападавший погиб после перестрелки с полицией. Он не был ранее известен правоохранительным органам и не имел связей с уголовными группировками.

Школа, помимо обучения детей, учат взрослых и ведёт занятия для мигрантов.

О стрелке известно только то, что ранее он не был известен полиции, не был членом и не был связан с какой-либо организованной бандой. Террористических мотивов в нападении полиция пока тоже не находит.

«Мы думаем, преступник был одиночкой», — заявил глава местной полиции, добавив, что расследование этого «чрезвычайно трагического инцидента» находится на самой ранней стадии.

Эребру — шестой по численности населения муниципалитет Швеции, где проживает около 125 тыс. человек. Он расположен в центральной части Швеции (200 км западнее от Стокгольма).

ДОПОЛНЕНО: Руководство Латвии выразило соболезнования в связи с расстрелом Швеции

Эдгар Ринкевич, президент ЛР: «Мои глубокие соболезнования шведскому народу, семьям и друзьям жертв ужасной стрельбы в Эребру. Насилие во всех его формах достойно осуждения. Латвия солидарна со Швецией в этот печальный момент».

My deep condolences to the Swedish people, families and friends of the victims of the terrible shooting in Örebro. Violence is deplorable in all its forms. Latvia stands in solidarity with Sweden at this sad moment. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 4, 2025

Эвика Силиня, премьер-министр ЛР: «Трагедия в Эребру повергла нас всех в скорбь. В Латвии мы едины со Швецией в этот момент скорби. В наших обществах нет места такому насилию, особенно в школах. Наши сердца с жертвами и их семьями».