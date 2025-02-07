Российский призывник уничтожил Су-25 на земле и заплатит за это 100 000 евро 2 1668

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.02.2025
BB.LV
Штурмовик присоединился к собратьям, погибшим в боях.

Войсковая часть лишилась последнего штурмовика, изготовленного еще в СССР.

В зоне боевых действий России и Украины произошел своеобразный инцидент: солдат-призывник на КАМАЗе без водительских прав протаранил штурмовик Су-25СМ3 на аэродроме в Симферополе, в результате чего самолет был, что называется, разбит «в тотал» («получил повреждения, не позволяющие его дальнейшее использование по назначению»).

Инцидент произошел в тот момент, когда военнослужащий из Челябинской области Александр Эрлих перегонял грузовик из одной зоны стоянки летательных аппаратов в другую. Превысив скорость, он столкнулся с штурмовиком, буксируемым при помощи жесткой сцепки автомобилем УРАЛ АПА-5Д.

Ущерб, причиненный Минобороны, составил около 386,8 миллионов рублей (около 3,8 миллионов евро). Кроме того, войсковая часть оказалась лишена возможности выполнять боевые задачи по предназначению в связи с отсутствием резервных воздушных судов данного типа. Суд приговорил Эрлиха к году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а также частично удовлетворил гражданский иск военной прокуратуры на сумму в 10 миллионов рублей (100 тысяч евро). Солдат просил снизить размер взыскиваемого ущерба до 300 тысяч рублей (3 тысячи рублей). Суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе.

Су-25 используются обеими сторонами в ходе вторжения России в Украину (с 2022 года). Согласно различным данным, на начало 2022 года ВВС Украины имели от 17 до 34 боеспособных Су-25, а ВКС России — от 179 до 192. Начиная с 24 февраля 2022 года ВКС России потеряли как минимум 23 штурмовика Су-25, что составляет 30 % потерь ВВС на август 2022 года. Украинские источники утверждают, что, по меньшей мере ещё 15 Су-25 были сбиты в сентябре и октябре. Кроме ВКС России, Су-25 применялись частной военной компанией «Вагнер, за год потерявшей не менее 5 самолётов этого типа сбитыми. Одним из них был Су-25, сбитый в Луганской области из ПЗРК «Игла» и пилотировавшийся летчиком с высшим званием — генерал-майором в отставке 63-летним Канаматом Боташевым. Министерство обороны России к осени 2023 года заявляло об уничтожении 70 украинских Су-25, что в несколько раз больше, чем ВВС Украины имели к началу войны, и больше, чем могло бы быть даже с учётом поставок из стран НАТО.

